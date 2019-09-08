Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayı ve Ağustos ayına ait yolcu ve uçak rakamları açıklandı.

Buna göre yılın ilk 8 ayında havalimanını 23 milyon 502 bin yolcu kullandı. Dış hatları kullanan yolcu, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik artış 9 milyon 156 bin, iç hatlarda ise 14 milyon 346 bin olarak gerçekleşti. bu sürede 151 bin bin 865 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, bunların 88 bin 478'i iç, 63 bin 387'si ise dış hatlarda oldu.

AĞUSTOS AYINDA DIŞ HATLARDA YÜZDE 18 BÜYÜME

2019 Ocak ayından itibaren dış hatlarda süren yükseliş ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 18 artarak 1 milyon 442 bin olarak gerçekleşti. İç hatlarda ise 1 milyon 980 bin kişi havalimanından geçiş yaptı. Ağustos ayında toplam 3 milyon 422 bin yolcu uçuş yaptı. Aynı dönemde 21 bin 423 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bunların 12 bin 83’ü iç hatlar uçuşlarında, 9 bin 340 ise dış hatlar uçuşlarında iniş ve kalkış gerçekleştirdi.