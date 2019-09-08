Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu geçiş yaptı.

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu geçiş yaptı.

08 Eylül 2019 Pazar 13:14
6 Okunma
Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayı ve Ağustos ayına ait yolcu ve uçak rakamları açıklandı.

Buna göre yılın ilk 8 ayında havalimanını 23 milyon 502 bin yolcu kullandı. Dış hatları kullanan yolcu, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik artış 9 milyon 156 bin, iç hatlarda ise 14 milyon 346 bin olarak gerçekleşti. bu sürede 151 bin  bin 865 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, bunların 88 bin 478'i iç, 63 bin 387'si ise dış hatlarda oldu. 

AĞUSTOS AYINDA DIŞ HATLARDA YÜZDE 18 BÜYÜME

2019 Ocak ayından itibaren dış hatlarda süren yükseliş ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 18 artarak 1 milyon 442 bin olarak gerçekleşti. İç hatlarda ise 1 milyon 980 bin kişi havalimanından geçiş yaptı. Ağustos ayında toplam 3 milyon 422 bin yolcu uçuş yaptı. Aynı dönemde 21 bin 423 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bunların 12 bin 83’ü iç hatlar uçuşlarında, 9 bin 340 ise dış hatlar uçuşlarında iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenİstanbulHavalimanıDış HatlarIç Hatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim nereye ne ekecek belirlenecek
Kim nereye ne ekecek belirlenecek
Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum
Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum
Zorunlu deprem sigortası tarifeleri yayınlandı
Zorunlu deprem sigortası tarifeleri yayınlandı
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi
Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme
Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme
ALBARAKA TÜRK “SANAL SINIF UYGULAMASI”NA, BRANDON HALL’DAN “EN İYİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI” ÖDÜLÜ
ALBARAKA TÜRK “SANAL SINIF UYGULAMASI”NA, BRANDON HALL’DAN “EN İYİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI” ÖDÜLÜ
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
600 milyon dolar civarında yatırım yapıldı
600 milyon dolar civarında yatırım yapıldı
Enflasyon verisi sonrası dolar 5.73 lirayı gördü
Enflasyon verisi sonrası dolar 5.73 lirayı gördü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans