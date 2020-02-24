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Sabiha Gökçen, yüzde 523’lük büyümeyle Avrupa’da birinci

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı son 10 yılda Avrupa’da yüzde 523’lük büyüme ile doğrudan bağlantısını en fazla arttıran havalimanı oldu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:22
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Sabiha Gökçen, yüzde 523’lük büyümeyle Avrupa’da birinci

İSTANBUL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2019 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu’nu yayınladı. SHGM’nin internet sitesinde yayınlanan rapora göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2009-2019 yılları arasındaki 10 yılık dönemde, yüzde 523’lük büyüme ile Avrupa’da doğrudan bağlantısını en fazla arttıran havaalanı olurken, Antalya Havalimanı yüzde 257’lik büyüme ile ikinci, İstanbul Havalimanı ise yüzde 89’luk büyüme ile dördüncü sırada yer aldı.

Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’da 2019 yılında doğrudan bağlantısını en fazla geliştiren 5 Havalimanı içinde yüzde 8’lik büyüme ile 4’üncü sırada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenAvrupaBirinci
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