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Sabiha Gökçen kargo uçuşlarına açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki pistinde bakım ve onarım faaliyetleri başlamıştı. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

05 Mayıs 2020 Salı 11:53
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Sabiha Gökçen kargo uçuşlarına açıldı

İSTANBUL - Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilen yurtiçi, yurtdışı ve kargo uçuşlarının 28 Mart 2020 itibariyle geçici olarak durdurulmasıyla mevcut pistte bakım ve onarım faaliyetleri hızlandırılmıştı. Sabiha Gökçen Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ)’den alınan bilgiye göre, pist bakım işlemleri 25 gün içerisinde tamamlandı. Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanılarak tamamlandığı belirtilen bakım onarım işlemlerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenKargo Uçuşları
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