Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatı martta yüzde 586 arttı

İstanbul

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, yaptığı açıklamada, tüm olumsuzluklara rağmen sektör ihracatındaki artışın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yeni yıla başlarken hedef olarak belirlenen 15 milyar dolarlık ihracat rakamına doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Taycı, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar altındaki 6 sektörün de Rusya'da rahatlıkla pazar bulabileceğini kaydetti.

2023 yılına, şubatta Moskova'da 30'uncusu gerçekleşen PRODEXPO ve Dubai'de gerçekleşen Gulfood 2023 Gıda Fuarı gibi iki büyük fuarla başladıklarını hatırlatan Taycı, "Özellikle PRODEXPO Fuarı'yla tüm gıda firmalarımızın gerçekleştirmiş olduğu önemli bağlantılar, Rusya'ya olan ihracatımızın mart ayında yüzde 586 artmasına neden oldu. Sene başında ve yoğun katılım ile geçen fuarlar sonrası söylediklerimiz yavaş yavaş rakamlara yansımaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kazım Taycı, ihracat artışının en önemli sebeplerinden ilkinin Rusya ile Türkiye arasındaki ticari diyalog, ikincisinin de daralan pazarlardan artan malın, diğer pazarlara geçişinin kolaylaştırılması olduğunu söyledi.

Taycı, devamla şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefimiz; düzenlenecek fuarlar, yabancı satın alma heyetleri ve sektörel ziyaretler ile pazar çeşitliliğimizi ve girdiğimiz ülkelerdeki raf payımızı artırmak olacak. Yapabileceğimiz en iyi hizmetin, ihracatı artırmak ile gerçekleşeceğine inanmaktayız. Ne kadar çok ihracat yapıp döviz getirebilirsek ülkemize ve depremden zarar görmüş tüm vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebileceğimizi düşünüyoruz. İHBİR olarak, yaşanan deprem felaketi sonrası başlattığımız yardım kampanyalarımızı ilk günden beri sürdürüyoruz. Bölge henüz normale dönmüş değil ama devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya devam edeceğiz."

İHBİR'in ihracatı ilk çeyrekte yüzde 25,5 artışla 938 milyon dolar oldu

Bu arada, İHBİR'in ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 371 milyon dolara, ilk çeyrek dış satımı da yüzde 25,5 artışla 938 milyon dolara ulaştı.

Hububat sektörünün Türkiye geneli mart ayı ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 1 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ilk çeyrek ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 2 milyar 944 milyon dolar oldu.

Birlik, geçen ay ABD'ye yüzde 57,8 artışla 36 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 586 artışla 24 milyon dolar ve Cezayir'e yüzde 679 artışla 21,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Mal grupları bazında bakıldığında, geçen ay en fazla ihracat 78,4 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, diğer gıda müstahzarları 76,7 milyon dolarla ikinci, pastacılık ürünleri de 57,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.