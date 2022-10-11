"Rusya-Ukrayna krizi ticaretin yörüngesini değiştirdi"

Özellikle yaz döneminde ahşap üzerine çok sayıda sipariş alındığını kaydeden Recep Yağcızeybek şunları söyledi:

“Enerji krizi, ekonomik kriz, göç dalgası derken dünya ticareti büyük bir dönüşüm içinde. Ticaret yolları yön değiştirirken yeni pazarlar oluşmaya başladı. Bu oluşumda Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik konumu oldukça önemli. Türkiye, kıtaların buluşma noktası. Ayrıca şu an bir savaşın içinde olan iki ülkeye de coğrafi olarak oldukça yakın bir konumda. Bu olumsuzluklar silsilesi içinde oturup kara kara düşünmekten ziyade bu krizi, hatta krizleri nasıl fırsata çeviririz onu düşünmeliyiz. Rusya’ya uygulanan ambargo, ticaretin eksenini Türkiye’ye kaydırdı. Bu kapsamda Türkiye’de özellikle ahşap sektörü, pazardaki yerini yeniden konumlamak durumunda kaldı. Rakamlar, Türkiye’nin pazarda büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini gösteriyor ancak bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için devlet kurumları, şirketlerle birlikte hareket etmeli. Çünkü sektör paydaşlarının potansiyeli en iyi ancak bu şekilde kullanılabilir. Bu da ülkemiz için çok daha fazla katma değer yaratacaktır.”

“KRİZ SONRASI YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ, DAHA DA BÜYÜK FIRSATLARI BERABERİNDE GETİREBİLİR”

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin açıklamasına göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 2022 yılının ilk 8 ayında Türkiye ihracatına 5,45 milyar dolar katkı yaptığına dikkat çeken Yağcızeybek, “Bu rakamları daha da üst seviyelere çıkarmak bizim elimizde. Evet şu an dünya ticareti bir yön değiştirme eşiğinde. Yeni ticaret yolları, yeni pazar arayışları, hammade tedarik zincirleri… İşte tam bu noktada Türkiye kendini iyi konumlandırmak zorunda. Hem coğrafi hem de jeopolitik avantajlarını iyi kullanarak arka arkaya ihracat rekorları kırmaya devam edebiliriz. Yaşanan krizlerin sona ermesi sonucu başlayacak olan yeniden yapılanma süreci, özellikle sektörümüz açısından oldukça önemli. Daha da büyük fırsatların beraberinde geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden de ihracat yapan şirketlerimiz dünya ekonomisini yakından takip etmek zorunda” diye konuştu.

"SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISININ ARTMASI İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

LSK Holding olarak sektörel bilgi ve birikimlerini Türk ekonomisi için aktarmaya hazır olduklarını da ifade eden Yağcızeybek, “Sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkısının artması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Farklı pazarlarda ihracatımızı artırma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Devletimizin de bu alanda şirketlerin işlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapması büyük bir ticaret hacmine ulaşmamızı sağlayabilir. Türkiye’nin 81 iline ücretsiz nakliye imkanı sunuyoruz. Dijital teknolojiyi de kullanarak ürettiğimiz ürünlerin duvarda ve zeminde nasıl duracağını gösteren bir uygulama ile de müşterilerimize büyük kolaylık sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.