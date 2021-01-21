Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1577
ALTIN
445.359
DOLAR
7.4052
STERLİN
10.1616
EURO
8.9876
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
TÜBİTAK 90 personel alacak
TÜBİTAK 90 personel alacak
Konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 arsa satışa çıkarıldı
Konut alanı ve zeytinlik...
Konteyner Kentte Bakım Onarım İşi Yaptırılacak
Konteyner Kentte Bakım Onarım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya, Türk domatesinde kotayı 50 bin ton artırdı

Rusya Federasyonu’nun, Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton arttırma kararını sevindirici bir gelişme olarak değerlendiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Rus halkı Türk domateslerini seviyor ve istiyor” dedi.

21 Ocak 2021 Perşembe 11:52
20 Okunma
Rusya, Türk domatesinde kotayı 50 bin ton artırdı

İZMİR - Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki müzakereler sonucunda Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotası 50 bin ton arttırdı. Türkiye'den Rusya Federasyonu'na domates ihracatındaki 200 bin ton kota geçtiğimiz ay doldu. Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri başkanları da 9 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla, "Domates ihracatında Rusya'ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

BAKAN PEKCAN, ‘ÇİFTÇİLERİMİZE, İHRACATÇILARIMIZA HAYIRLI OLSUN’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını 50 bin ton arttırdığını duyurdu. Kararın 10 gün sonra hayata geçeceğini kaydeden Bakan Pekcan, "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

‘SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ KOTANIN TAMAMEN KALDIRILMASI’

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton artırmasının sevindirici olduğunu, sektörün beklentisinin ise kotanın tamamen kaldırılması olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, 2020 yılındaki domates ihracatının yüzde 3'lük artışla 313 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, "Domates ihracatımızın arttığı süreçte Rusya'ya olan domates ihracatımız yüzde 28'lik düşüşle 86 milyon dolardan, 62 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün en büyük etkeni Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatındaki kota. Bu kota, kaldırıldığı takdirde Rusya'ya domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz. Rus Halkı, Türk domatesini seviyor ve talep ediyor. Bu kotanın tamamen kaldırılmasını sadece biz değil, Rus Halkı da istiyor" diye konuştu.

Türkiye'ye uygulanan domates kotasının 250 bin tona çıkmasının ihracatçıları sevindirdiğini aktaran Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü:

 "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonucu sorun, büyümeden orta vadede çözüme kavuştu. İhracatçılarımız 2019 yılında Rusya'ya 98 bin ton taze domates ihraç etmişti. Bu performansı, tekrar ettiğimiz taktirde sorunumuz 6 aylığına çözüme kavuşmuş görünüyor. Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız."

TÜRKİYE DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ÜRETİCİSİ

Türkiye yıllık 14 milyon ton domates üretimiyle dünyanın 4’ücü büyük üreticisi. Türkiye, 2020 yılında 522 bin 752 ton domates ihracatı karşılığı 52 ülkeye 313 milyon 405 bin dolarlık domates ihraç etti. Rusya 62,2 milyon dolarlık tutarla Türk domatesi ithalatıyla zirvede yer alırken, Romanya 50,3 milyon dolarlık, Ukrayna ise 36,5 milyon dolarlık domates talep etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürk Domatesinde Kota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor
Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor
Bakan Selçuk: 2020'de 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
Bakan Selçuk: 2020'de 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir
Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir
ANKARA’DA DEV AÇILIŞ 
ANKARA’DA DEV AÇILIŞ 
Edirne'de don olayına karşı sobalı ve zirai örtülü önlem
Edirne'de don olayına karşı sobalı ve zirai örtülü önlem
Pandemide Türk kolonyasına dünyadan yoğun ilgi
Pandemide Türk kolonyasına dünyadan yoğun ilgi
Lojistik sektörü, teknoloji startupları ile dijitalleşiyor
Lojistik sektörü, teknoloji startupları ile dijitalleşiyor
Bakan Pekcan: Hedef 15 milyar doları aşmak
Bakan Pekcan: Hedef 15 milyar doları aşmak
Bakan Varank: Dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz
Bakan Varank: Dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma