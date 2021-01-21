Rusya, Türk domatesinde kotayı 50 bin ton artırdı

İZMİR - Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki müzakereler sonucunda Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotası 50 bin ton arttırdı. Türkiye'den Rusya Federasyonu'na domates ihracatındaki 200 bin ton kota geçtiğimiz ay doldu. Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri başkanları da 9 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla, "Domates ihracatında Rusya'ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz” talebinde bulundu.



BAKAN PEKCAN, ‘ÇİFTÇİLERİMİZE, İHRACATÇILARIMIZA HAYIRLI OLSUN’



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını 50 bin ton arttırdığını duyurdu. Kararın 10 gün sonra hayata geçeceğini kaydeden Bakan Pekcan, "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



‘SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ KOTANIN TAMAMEN KALDIRILMASI’



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton artırmasının sevindirici olduğunu, sektörün beklentisinin ise kotanın tamamen kaldırılması olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, 2020 yılındaki domates ihracatının yüzde 3'lük artışla 313 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, "Domates ihracatımızın arttığı süreçte Rusya'ya olan domates ihracatımız yüzde 28'lik düşüşle 86 milyon dolardan, 62 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün en büyük etkeni Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatındaki kota. Bu kota, kaldırıldığı takdirde Rusya'ya domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz. Rus Halkı, Türk domatesini seviyor ve talep ediyor. Bu kotanın tamamen kaldırılmasını sadece biz değil, Rus Halkı da istiyor" diye konuştu.



Türkiye'ye uygulanan domates kotasının 250 bin tona çıkmasının ihracatçıları sevindirdiğini aktaran Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonucu sorun, büyümeden orta vadede çözüme kavuştu. İhracatçılarımız 2019 yılında Rusya'ya 98 bin ton taze domates ihraç etmişti. Bu performansı, tekrar ettiğimiz taktirde sorunumuz 6 aylığına çözüme kavuşmuş görünüyor. Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız."



TÜRKİYE DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ÜRETİCİSİ



Türkiye yıllık 14 milyon ton domates üretimiyle dünyanın 4’ücü büyük üreticisi. Türkiye, 2020 yılında 522 bin 752 ton domates ihracatı karşılığı 52 ülkeye 313 milyon 405 bin dolarlık domates ihraç etti. Rusya 62,2 milyon dolarlık tutarla Türk domatesi ithalatıyla zirvede yer alırken, Romanya 50,3 milyon dolarlık, Ukrayna ise 36,5 milyon dolarlık domates talep etti.