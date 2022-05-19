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RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI

19 Mayıs 2022 Perşembe 15:40
RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI

HABER: Almina Besra BABAR

Bu yıl ikincisi verilen Uluslarararası Altın Medya Ödülleri Sheraton İstanbul City Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat, iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay üstlendi. Gecede, Yılın En Başarılı Proje ve Pazarlama Şirket Ödülü'nü gayrimenkul sektörünün öncü ismi Mira Proje ve Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Saka aldı.
SEKTÖRE YÖN VERİYOR
Ödülünü Tuğba Özay'dan alan Zafer Saka yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu kıymetli ödül için herkese ekibim adına teşekkür ediyorum. 2006 yılından bu yana gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Çıktığımız bu yolda kararlı ve emin adımlarla ilerleyerek öncü bir şirket haline geldik.”

Gayrimenkul sektöründe, sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Orta doğu ülkelerinde de faaliyet gösterdiklerini belirten, Mira Proje ve Pazarlama CEO'su Zafer Saka, hedeflerinin sadece Orta doğu ve Avrupa ile sınırlı kalmadığını, bunun için ciddi atılım ve yatırımlar yaptıklarını ayrıca Rusya pazarına ilk giren  gayrimenkul firması olmanın gururunu yaşadığını belirtti .

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