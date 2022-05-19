RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI

Bu yıl ikincisi verilen Uluslarararası Altın Medya Ödülleri Sheraton İstanbul City Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat, iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay üstlendi. Gecede, Yılın En Başarılı Proje ve Pazarlama Şirket Ödülü'nü gayrimenkul sektörünün öncü ismi Mira Proje ve Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Saka aldı.

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