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Romatizma ve MS ilaçlarının satışı azalacak

Yapılan bir araştırma, 2024 yılına kadar romatizma ve MS ilaçlarının satışında azalma yaşanacağını ortaya koydu. Çalışmada, romatizma ilaçlarının satışının 2024’te 3.5 milyar dolar, MS ilaçlarının ise 1.6 milyar dolar azalacağı öngörüldü.

Romatizma ve MS ilaçlarının satışı azalacak

Yapılan bir araştırma, 2024 yılına kadar romatizma ve MS ilaçlarının satışında azalma yaşanacağını ortaya koydu. Çalışmada, romatizma ilaçlarının satışının 2024’te 3.5 milyar dolar, MS ilaçlarının ise 1.6 milyar dolar azalacağı öngörüldü.

11 Haziran 2019 Salı 11:50
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Romatizma ve MS ilaçlarının satışı azalacak

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 864 milyar dolarlık ilaç satışı gerçekleştirildi. İlaç sektöründeki eğilimleri analiz eden danışmanlık şirketi Evaluate tarafından yapılan araştırmaya göre ise bu rakamın 2024 yılında 1.222 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Yine aynı çalışmada 2024 yılına kadar farklı sınıflardaki ilaçlarda satış gelirlerinin ne kadar artacağı beklentisi de araştırıldı. Buna göre 2018 yılında 123.8 milyar dolar olan onkoloji ilaçları satışının 2024 yılında neredeyse iki katı artacağı ve 236.6 milyar dolar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Listenin ikinci sırasında satışı en çok artması beklenen ilaç türünün bağışıklık baskılayıcı ilaçlar olduğu görülüyor. 2018’de 14.2 milyar dolarlık satış yapılan bu ilaçların, 2024’te 21.9 milyar dolar artışla 36.1 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. Satışların en fazla artmasının beklendiği üçüncü ilaç türünün ise dermatolojik ilaçlar olacağı kaydedildi. Geçen yıl 15.8 milyar dolarlık satış yapılan bu ilaçların 2024’te 32.1 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Öte yandan 2018 yılında 58.1 milyar dolarlık satışı yapılan romatizma ilaçlarının 2024 yılında 3.5 milyar dolar azalarak 54.6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. MS ilaçlarında da aynı durum söz konusu. Geçtiğimiz yıl 22.7 milyar dolarlık satışı yapılan bu ilaçlarda da 1.6 milyar dolarlık düşüş beklentisi olduğu raporda kaydedildi.

İşte 2018-2024 yılları arasında satış gelirlerinde en fazla artış yaşanması beklenen ilaç türleri:

1- Kanser ilaçları–123.8 milyar dolardan - 236.6 milyar dolara (112.8 milyar dolar artış)
2- Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar–14,2 milyar dolardan - 36,1 milyar dolara (21.9 milyar dolar artış)
3- Dermatoloji ilaçları–15.8 milyar dolardan – 32.1 milyar dolara (16.3 milyar dolar artış)
4- Diyabet ilaçları–48.5 milyar dolardan – 57.6 milyar dolara (9.1 milyar dolar artış)
5- Duyu organları ilaçları– 22.3 milyar dolardan – 30.5 milyar dolara (8.2 milyar dolar artış)
6- Antikoagülan (kan pıhtılaşması) ilaç– 19.3 milyar dolardan – 24.4 milyar dolara (5.1 milyar dolar artış)
7- Antiviral (grip) ilaçlar – 38.9 milyar dolardan – 42.2 milyar dolara (3.3 milyar dolar artış)
8- Bronkodilatatör (astım-bronşit-koah) ilaçlar – 28 milyar dolardan – 30.7 milyar dolara (2.7 milyar dolar artış)
9- Tansiyon ilaçları – 22.9 milyar dolardan – 24.1 milyar dolara (1.2 milyar dolar artış)

DHA

Anahtar Kelimeler:
RomatizmaMS IlaçlarıSatış
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