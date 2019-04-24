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Rekortmen uçak Onur Air filosunda

Onur Air, aralarında Reykjavik’ten Los Angeles’e 8 saat 40 dakika uçarak rekor kıran yeni nesil Airbus Neo olmak üzere toplam altı adet 320 ve 321 serisi uçağı filosuna kattı.

Rekortmen uçak Onur Air filosunda

Onur Air, aralarında Reykjavik’ten Los Angeles’e 8 saat 40 dakika uçarak rekor kıran yeni nesil Airbus Neo olmak üzere toplam altı adet 320 ve 321 serisi uçağı filosuna kattı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:04
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Rekortmen uçak Onur Air filosunda

İSTANBUL - Onur Air CEO’su Teoman Tosun, yoğun taleplerin geldiği 2019 sezonu için filodaki iyileştirmeler kapsamında ikisi Airbus 321 Neo, ikisi Airbus 320 ve ikisi ise dünyanın önemli uçak kiralama şirketlerinden biri olan Avion Express’ten ekibiyle birlikte wetlease modeliyle alınan iki adet Airbus 321’den oluşan altı uçaklık büyümeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Teoman Tosun, “Hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımızın aldığı doğru kararlar neticesinde turizmde yoğun talep alıyoruz. Bu taleplere yetişebilmek için filomuzu büyüttük. Taşıyacağımız turistlerle ülkemiz ekonomisine kaynak sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Antalya başta olmak üzere farklı coğrafyalardan Türkiye'ye gelecek 5 milyonu aşkın turistin, 2019 yılı içerisinde Onur Air tarafından taşınması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Onur AirRekortmen Uçak
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