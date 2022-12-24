Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
TİKA 15 Sözleşmeli Personel Alacak
TİKA 15 Sözleşmeli Personel...
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rekabet ihlalleri fiyatların suni artışına neden oluyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu’nun 13 üretici/tedarikçi teşebbüse 878 milyon TL ceza uyguladığı soruşturmada, tedarikçiler ve perakendeciler arasındaki iş yapma biçiminin rekabet ihlallerine yol açabilecek şekilde oluştuğunun ortaya çıktığını söyledi. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:47
Rekabet ihlalleri fiyatların suni artışına neden oluyor

ANKARA (DHA)

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bu yaygın iş yapma biçimi çerçevesinde, üretici/tedarikçi teşebbüsler, kendi ürünleri bakımından perakendecilerin nihai satış fiyatlarını ve fiyat artış zamanlarını koordine ediyor. Bu iş yapma biçimi sonucu oluşan rekabet ihlalleri, teşebbüslerin fiyatlarını serbestçe belirlemelerini engelliyor ve piyasadaki fiyatların suni olarak yükselmesine ve tüketicilerin bu durumdan doğrudan zarar görmelerine neden oluyor" dedi.

Rekabet Kurulu'nca 2021 yılının Nisan ayında başlatılan ve 1,5 yıl süren 'tedarikçi soruşturması' kapsamında fiyatlama davranışları incelenen 13 üretici/tedarikçinin, 'topla-dağıt' niteliğine sahip kartele taraf olmak ve perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin raf fiyatlarını belirlemek suretiyle kanunu ihlal ettikleri belirlendi. Bu firmalara 878 milyon TL ceza verildi. Daha önce aynı konuda idari para cezası verilen soruşturma kapsamındaki 5 zincir marketin de topla-dağıt karteline taraf oldukları tespit edildi. Ancak önceki soruşturmada idari para cezası uygulandığından yeni idari para cezası uygulanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu BaşkanıBirol KüleRekabet Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci hububat sektör kuruluyla bir araya geldi
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci hububat sektör kuruluyla bir araya geldi
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapmak
Prof. Dr. Kaya: Yağmur buğdayı kurtardı, tarım çok büyük etkilenirdi
Prof. Dr. Kaya: Yağmur buğdayı kurtardı, tarım çok büyük etkilenirdi
Bakan Nebati: Yıl sonunu enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatmış olacağız
Bakan Nebati: Yıl sonunu enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatmış olacağız
Bakan Varank: Girişim başına 50 bin dolar destek vereceğiz
Bakan Varank: Girişim başına 50 bin dolar destek vereceğiz
TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı
Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı
Sahte içkiden ölümlere karşı 'etil alkol'e elektronik takip
Sahte içkiden ölümlere karşı 'etil alkol'e elektronik takip

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول