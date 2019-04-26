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Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı yaklaşırken esnafa "Ramazan fırsatçılığı yapılmasın, aksi takdirde karşılarında bizi bulurlar" uyarısı yaptı.

Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı yaklaşırken esnafa "Ramazan fırsatçılığı yapılmasın, aksi takdirde karşılarında bizi bulurlar" uyarısı yaptı.

26 Nisan 2019 Cuma 13:56
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Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

ANKARA - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarındaki değişimi değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, "Kırmızı mercimek, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve toz şeker fiyatında değişim yaşanmadı. Fiyat düşüşü yüzde 48 ile en fazla sivri biberde meydana geldi. Bu düşüşü yüzde 35.5 ile yeşil soğan izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 92.2 ile kuru soğanda görüldü. Bu artışı yüzde 59.9 ile patates izledi. Üretici fiyatlarında ise, geçen ay sonuna göre 13 üründe fiyat değişimi olmazken, 8 üründe azalma, 11 üründe ise fiyat artışı meydana geldi. Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 53.1 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki düşüşü, yüzde 38.9 ile patlıcan, yüzde 30.8 ile salatalık izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 50 ile havuç ve limonda görüldü" dedi.

'RAMAZAN FIRSATÇILIĞI YAPILMASIN'

Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farklara da değinen Bayraktar, "Kuru incir 4 kat, kuru kayısı 3.9 kat, yeşil mercimek 3.8 kat, nohut 3.7 kat, süt ve kırmızı mercimek 3.6 kat fazla tüketiciye satılmaktadır. Ramazan yaklaşırken, üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını takibe devam ediyoruz, ‘Ramazan fırsatçılığı yapılmasın’ diyoruz. Bu hususlarda gereken hassasiyeti göstermeyenler öncelikle karşılarında bizi bulacaktır" diye konuştu.

Başkan Bayraktar, "Hükümetimizin bu süreçte yelkenleri tarıma çevirmesi lazım. Gıdayı ucuzlatmamız lazım.  Biz 5 milyonuz, üretemezsek 76 milyon ne yiyecek, 45-50 milyon turiste ne yedireceğiz, 5 milyon mülteci ne yiyecek? Bunları hesap etmek zorundayız. İthalat yaparak, bu kadar geniş kitleyi doyurma şansımız yok" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları Birliğişemsi BayraktarRamazan Fırsatçıları
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