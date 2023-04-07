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Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı

Türkiye'den bu yılın ilk 3 ayında 68 ülkeye 2 milyon 877 bin dolarlık pul biber satıldı.

07 Nisan 2023 Cuma 16:08
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Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 arttı
Şanlıurfa

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 104 ülkeye 10 milyon 549 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 milyon 527 bin dolar olan pul biber ihracatının tutarı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 14 artışla 2 milyon 877 bin dolara çıktı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Irak, Fransa, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 68 ülkeye 1035 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 435 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 430 bin dolarla Hollanda ve 362 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

"Çiftçilerimizin desteklenmesiyle ihracatın daha da yükseleceğine inanıyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatında geçen yıl başlayan artışın yeni yılın ilk döneminde de devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Gıdanın öneminin her geçen gün arttığı dünyada, bölge çiftçisinin her türlü zorluğa rağmen üretime devam ettiğini belirten Kızıldemir, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve Kovid-19 salgınıyla gıdanın önemi tüm dünyada daha da ön plana çıktı. O dönemde çiftçilerimiz üretime devam etti. Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler de maalesef hem üreticiyi hem de sanayicimizi olumsuz etkiledi. Daha sonrasında ise Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine rağmen çiftçilerimiz üretimi sürdürmeye devam etmektedir. 2022 yılında pul biber ihracatında yaşanan artışın bölgede yaşanan deprem ve Şanlıurfa'da etkili olan sel felaketine rağmen yeni yılın ilk 3 ayında da artarak devam etmiş olması hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici bir durum. İnşallah diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerimizin desteklenmesiyle ihracat miktarının daha da yükseleceğine inanıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Pulbiberihracatı
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