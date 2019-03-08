Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101503
ALTIN
227.371
DOLAR
5.4598
STERLİN
7.1309
EURO
6.1254
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor

Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.

Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.

08 Mart 2019 Cuma 12:04
12 Okunma
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu

İSTANBUL -  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 bin 300’ü İstanbul’da olmak üzere yurt genelinde 50 bin sosyal konut inşa edecek. Talep toplama süreci 6 Mart'ta başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bugün İstanbul hizmet binasında düzenlediği toplantıyla projenin detaylarını açıkladı.
 

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul’da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu ve yoğun ilginin olduğunu söyledi.

YATAY MİMARİ ÖN PLANDA

Projeyi çok önemsediklerini ve bu yönde çok talep geldiğini dile getiren Bulut, "Öncelikle konutların yapılacağı araziler tespit edildi, zemin etütleri ve planlamalar yapıldı. Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu.

KONUTLARIN YÜZDE 64'Ü ALT GELİR GRUBUNA YÖNELİK

67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde de çalışmaların devam ettiğini belirten Bulut, "Arsa üretimi ve proje etüt çalışmaları devam ediyor. Bu konutların tamamı sosyal konut olup, yüzde 64’ü (32.198’i) alt gelir grubu vatandaşlarımıza, yüzde 36’sı ise (17. 802) orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik olacak" ifadelerini kullandı.

KONUT ALACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek, 2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak. 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL) gerekiyor. Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak,vatandaşların TOKİ’ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

KONUTLAR 36 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak olup, sadece 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak. 


 

KONUTLARIN DETAYLARI ŞÖYLE;

75 ve 85 metrekarelik  2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.


110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Başkanı Ömer Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
Dolar 5.47, euro 6.12
Dolar 5.47, euro 6.12
Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı
Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı
Petrol fiyatları yaptırımlar ve üretim kısıntılarıyla düştü
Petrol fiyatları yaptırımlar ve üretim kısıntılarıyla düştü
92 projeye 11 milyon TL destek
92 projeye 11 milyon TL destek
Dolar 5.43, euro 6.15
Dolar 5.43, euro 6.15
Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi
Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi
Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu
Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu
Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı
Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans