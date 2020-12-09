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“POS cihazına dönüşen akıllı telefonlarda işlem limiti kalktı”

Geçtiğimiz yıl kredi kartı şifresi gerektirmeyen temassız alışverişler için akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren yerli teknoloji şirketi Provision, bir yeniliğe daha imza attığını belirtti. Şirket, bu kez temassız işlem limitini ortadan kaldıran PIN (şifre) destekli SoftPOS uygulamasını geliştirerek MasterCard’ın ve Visa’nın güvenlik ve fonksiyonel sertifikasyonlarını tamamlayan ve ürünü Türkiye’de canlı ortama alınan ilk şirket olduğunu duyurdu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:52
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“POS cihazına dönüşen akıllı telefonlarda işlem limiti kalktı”

İSTANBUL - Provision’dan yapılan açıklamalara göre, dünya genelinde 2020 yılı itibariyle işletmelerin yalnızca yüzde 15’i banka veya kredi kartı ile ödeme kabul edebiliyor. 200 milyon’a yakın küçük işletme ise POS cihazlarının yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca nakit ödeme kabul edebiliyor. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelir kaybına neden olan bu soruna çözüm geliştirmek isteyen yerli teknoloji şirketi Provision geçtiğimiz yıl temassız ödeme limiti altındaki işlemler için Android tabanlı akıllı telefon ve tabletleri POS terminallerine dönüştüren SoftPOS uygulamasını hayata geçirmişti.


 

Şirket, şimdi de PIN destekli SoftPOS ürününü hizmete sundu. Geçtiğimiz ay ödemelerin temassız işlem limitine takılmadan hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak veren çözümü için Mastercard ve Visa’nın “Güvenli PIN Kabulü Sertifikasyonu”nu tamamladı. PIN destekli SoftPOS, yine Kasım ayı içinde Akbank müşterileri için canlı ortama alınarak, Türkiye’de canlı ortama alınan, Android telefonları ve tabletleri POS cihazına çeviren şifre destekli ilk ürün olduğu belirtildi.
 

GÜVENLİ VE TEMASSIZ BİR ŞEKİLDE İŞLEM YAPILMASINA İMKAN VERİYOR
 

Yerli teknoloji şirketi, ödemelerin temassız işlem limitine takılmadan hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak veren çözümü ile özellikle küçük ve mikro ölçekteki işletmelere, POS maliyeti olmadan temassız özellikli kartlar ile ödeme kabul etme olanağı sağlıyor. Provision tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan uygulamaya getirilen güvenli PIN (şifre) özelliği, POS olarak kullanılan Android cihazlardan temassız işlem limitine takılmadan, güvenli ve temassız bir şekilde işlem yapılmasına imkân veriyor.

“ÜRÜNÜN KISA SÜREDE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA YAYILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ”
 

Pandemi ile beraber yerel ve küçük işletmelere yönelik talebin arttığını ve ödeme sistemlerine yönelik geliştirdikleri inovatif yazılım çözümleri ile bu talebe yanıt vermeyi amaçladıklarını belirten Provision CEO’su Nihat Karabacak, “Küçük ve mikro işletmelerin POS maliyetlerini düşürerek, daha yüksek tutarlı satış yapmalarına imkân veren şifre destekli SoftPOS uygulamasının tüm taraflara büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. Bu uygulama bugüne kadar şifre desteği olmadığı için sadece temassız işlem limitinin altında kalan alışverişlerde kullanılabiliyordu. Yeni geliştirdiğimiz PIN destekli SoftPOS’un, MasterCard ve VISA sertifikasyonlarını tamamlanmasıyla birlikte, artık işletmeler temassız limitine takılmadan ödeme kabul edebilecek. Ürünümüz Akbank müşterileri için Türkiye’de ilk kez canlı ortama alınırken, aynı şekilde global bir ödeme şirketi olan Portekiz SIBS ile Yunanistan’ın en büyük bankası AlphaBank’ın Romanya iştirakini de canlı ortama alarak ürünün yurt dışında da yaygınlaştırılması yolunda ilk ciddi adımı attık. Ürünümüzü kısa zaman içinde farklı ülkelerdeki diğer müşterilerimizle global olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
POS Cihazına Dönüşen Akıllı TelefonlarIşlem Limiti
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