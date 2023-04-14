Polonya'ya ihracatta ilk çeyrek rekoru

İstanbul

Türkiye, 1 milyar 433 milyon dolar ile Polonya'ya tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye, ticarette güçlü olduğu Avrupa'da ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Stratejilerini pazar çeşitliliğini artırmak yönünde şekillendiren Türk ihracatçılar, sadece önde gelen pazarlarda ihracat rekoru kırmıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) yer alan Polonya da Türkiye'nin ihracatını yoğunlaştırdığı pazarlar arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 1 milyar 433 milyon dolarla Polonya'ya tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Polonya'ya ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı. Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 2,3 olan Polonya, Türkiye'nin dış satımını en fazla artırdığı 11. ülke olarak da kayıtlara geçti.

Polonya'ya ihracat, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 88 milyon 575 bin dolar arttı. Polonya, bu dönemde Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı 16. ülke oldu.

Polonya'ya en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Polonya'ya yapılan ihracatta sanayi ürünleri öne çıktı.

İlk çeyrekte Polonya'dan en fazla talep otomotiv endüstrisine geldi. Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülkeye 406 milyon 840 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotivi, 146 milyon 109 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 128 milyon 2 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 123 milyon 10 bin dolarla elektrik ve elektronik, 105 milyon 864 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ülkeye en az dış satım yapan sektörler ise 13 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 61 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 406 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 65 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3 milyon 447 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

Otomotiv endüstrisi ihracat artışında da liderliğini korudu

Yılın ilk çeyreğinde Polonya'ya dış satımını değer bazında en fazla artıran sektör de otomotiv endüstrisi olarak belirlendi. Otomotiv endüstrisinin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre 63 milyon 194 bin dolar arttı.

Otomotiv endüstrisini, 34 milyon 672 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 20 milyon 855 bin dolarla elektrik ve elektronik, 7 milyon 923 bin dolarla fındık ve mamulleri, 6 milyon 39 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 75 milyon 500 bin dolarlık, fındık ve mamulleri 31 milyon 367 bin dolarlık ihracat yaptı.

İlk çeyrekte İstanbul'dan Polonya'ya 587 milyon 481 bin dolar, Sakarya'dan 156 milyon 784 bin dolar, Kocaeli'den 119 milyon 134 bin dolar, Bursa'dan 105 milyon 158 bin dolar ve İzmir'den 98 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, ocak-mart döneminde Polonya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: