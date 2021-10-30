Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve...
Merdivenköy Hastane binası kiraya verilecek
Merdivenköy Hastane binası kiraya...
Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek
Otogar bilet gişeleri kiraya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden personel alımı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden personel alımı
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Plazma üretim tesisi temeli atıldı

Bakan Varank Silivri'de yerli plazma üretim tesisi temel atma törenine katıldı

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:39
13 Okunma
Plazma üretim tesisi temeli atıldı

İSTANBUL (DHA)

Silivri'de, Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Yani bu fabrika dünyada bu alandaki 13. tesis olacak." dedi.

Silivri'de Yerli Plazma Üretim Tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve davetliler katıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün de 550 milyon avro yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temel atma töreniyle karşınızdayız. Yaklaşık 66 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesis, 172 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Yani bu fabrika dünyada bu alandaki 13. tesis olacak. Üretime geçtiğinde 450 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye'den her yıl yurt dışına ödenen 1,2 milyar liralık rakamın yurtiçinde kalmasını sağlayacak. Plazma ürünlerindeki en önemli husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılay'ı ile yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak. Tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmalar bu fabrikada değerlendirilecek. Tabi bu projenin vatandaşlarımızın sağlına yönelik katkıları ekonomik katkısının çok çok üzerinde. İnşallah Maxilcells liderliğinde Türkiye'nin ilk kan ürünleri biyoloji laboratuvarı da kurularak, önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar burada geliştirilecek. Bu vesileyle Türkiye'de çok büyük bir eksiklik olan kan ürünleri alanında bu muazzam yatırımın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"HEDEFİMİZ ZORLU BİR PAZAR OLAN İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDEKİ TEKELLEŞMEYE DUR DİYEBİLMEK"

Bakan Varank şöyle devam etti:

"Bugün ilaç ve tıbbi cihazda ticaret hacmi 2 trilyon doların üzerindedir. Bilhassa pandemiyle birlikte sektörün ekonomik ve stratejik önemi net bir şekilde görüldü. Günümüzde giyilebilir ve mobil sağlık uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda ülkeler büyük bir dönüşümden geçen sağlık sektörüne büyük çaplı yatırımlar yapıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Mili Teknoloji Hamlesi öncülüğünde kendi kendimize yetebilen bir ülke olma yolunda adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. İnşallah akıllı yaşam ve sağlık alanındaki yeni yol haritamızı önümüzdeki yılın başında ilan edeceğiz. Bu sene, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile hemoglobinden aglutinan serumlarına, çocuk felci aşılarından insülin içeren ilaçlara, ultrason cihazından bilgisayarlı tomografi cihazlarına kadar birçok ürünün geliştirilmesi için çağrıya çıktık. Sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağımız hamle programıyla katma değeri yüksek bu ürünlerden yerli ve milli olarak üretebileceklerimizi ülkemizin ürün yelpazesine kazandıracağız. İlaç, sağlık ve medikal sektöründe yer alan Ar-Ge Merkezlerimize sağladığımız muafiyetler 600 milyon lirayı geçti. Hedefimiz zorlu bir pazar olan ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki tekelleşmeye dur diyebilmek. Türkiye olarak tedarik zincirlerinde kendimize yer açmak. Bu hedefi de inşallah nitelikli insan kaynağımız ve kaliteli altyapılarımızla başaracağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Plazma üretim TesisiMustafa VarankDünyada 12 Plazma üretim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEVENT YILDIRIM YENİDEN HALFETİ ESNAF SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI SEÇİLDİ
LEVENT YILDIRIM YENİDEN HALFETİ ESNAF SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI SEÇİLDİ
Karadeniz Somonu ihracatı arttı
Karadeniz Somonu ihracatı arttı
"İhracat sayısı her geçen gün artıyor"
"İhracat sayısı her geçen gün artıyor"
"Esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir"
"Esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir"
TARIMKON-ICAF NİJERYA-OGONİ HALKI TOPLUĞUNA TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VERECEK...
TARIMKON-ICAF NİJERYA-OGONİ HALKI TOPLUĞUNA TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VERECEK...
Fındık ihracatı arttı
Fındık ihracatı arttı
"Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik"
"Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik"
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Tarım sektörü 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı’nda buluşuyor
Tarım sektörü 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı’nda buluşuyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma