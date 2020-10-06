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Plastturkey Plastik Sektöründe Bir Dev Olma Yolunda

Türkiye’de yıllık 10 milyon ton üretim, 33 milyar dolar ciro ve 5 milyar dolar ihracat getirisine sahip plastik sektörü, Covid-19 kayıplarına karşı yeni ihraç pazarlarına taşınacak. Sektörünün ilk ve tek e-ticaret platformu olan ve 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren Plastturkey.com, global ölçekte plastik sektöründeki yerli firmaların yeni dış pazarlara açılmasını sağlayacak. Böylelikle sektör, dünya firmalarının ihtiyaç duyduğu herhangi bir ürün ve makine ihtiyacından anında haberdar olurken, her gün gelen binlerce alım talebiyle dış satış imkanı yakalayarak, ihracatını artıracak.

06 Ekim 2020 Salı 13:10
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Plastturkey Plastik Sektöründe Bir Dev Olma Yolunda

HABER: AZİZ KARATAŞ

Plastturkey, plastik sektörünün yaralarını yeni ihraç pazarlarıyla saracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ekonomik kayıplara karşı mevcut pazarların korunması ve yeni pazarlara açılma ihtiyacını da beraberinde getirdi. Türkiye’de yıllık 10 milyon ton üretim, 33 milyar dolar ciro ve 5 milyar dolar ihracat getirisine sahip plastik sektörü, Covid-19 salgını sürecinde yeni pazarlara Plastturkey.com üzerinden açılacak. Türk plastik - ambalaj sektöründeki makineleri ve ürünleri tek bir web sitesinde dünyaya tanıtan plastik sektörünün ilk ve tek yeni e-ticaret platformu Plastturkey, sektördeki firmalara global bir pazar sunacak. Türkiye’de 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Plastturkey.com, ürün ve makine çeşitliliği ile sektörün aradığı her şeyin en kısa sürede bulunmasına imkan tanıyor. Böylelikle sektör, dünya firmalarının ihtiyaç duyduğu herhangi bir ürün ve makine ihtiyacından anında haberdar olurken, her gün gelen binlerce alım talebiyle yeni pazarlara satış imkanı yakalayacak.

Üye Firmalarını Öne Çıkararak Tüm Dünyada Marka Bilinirliğini  Arttırıyor

Türkiye’de plastik sektörünün ilk ve tek e-ticaret platformu Plastturkey’de ihracat yapmak isteyen firmalar belirli ücret karşılığında üye olabiliyor. Dünya genelindeki plastik ambalaj sanayi firmalarına aracısız ulaşım adresi olan Plastturkey arama motoru optimizasyonu sayesinde firmalar üst sıralarda gözükmeye başlıyor. Yeni üye firmaların profili uzmanlar tarafından oluşturulurken, ürün eklenebiliyor, kullanıcı adı ve şifre site tarafından gönderiliyor. İlk defa ihracat yapacak olan firmalara ihracat süresi boyunca profesyonel destek sağlanırken, talebe göre sürecin tamamı da yönetilebiliyor. Sektördeki başarılı girişimleri destekleyen ve öncülük eden Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) tarafından da desteklenen plastturkey, bugün 1000’den fazla üye sayısı ile 150 ülkede faaliyet gösteriyor.

Plastturkey, satış rakamını arttırmak, ihracata başlatmak ve yeni ihracat bölgeleri oluşturmak, marka değeri ve bilinirliğini arttırmak ve dünya pazarında rekabetçi firma olmak gibi hedefleri olan tüm firmaları bu platformu keşfetmeye davet ediyor. Üstelik PAGDER üyelerine 3 ay boyunca ayrıcalıklı hizmet sunma ve yüzde 15 indirim avantajlarıyla birlikte!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Plastturkey Plastik Sektöründe Bir Dev Olma YolundaAziz Karataş
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