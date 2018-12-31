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Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde soğuk ve yağışlar nedeniyle hasadının zor şartlarda yapıldığı pırasaya yurt dışından gelen talep üreticiyi sevindirdi.

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde soğuk ve yağışlar nedeniyle hasadının zor şartlarda yapıldığı pırasaya yurt dışından gelen talep üreticiyi sevindirdi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:44
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Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

İZMİR - Pırasaya yurt dışından gelen talep İzmir'in Torbalı ilçesindeki üreticileri sevindirdi.

Kışlık sebze üretiminde ülkenin önde gelen merkezleri arasında yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 bin dekar ekili alanda pırasa hasadı başladı. Soğuk ve yağış nedeniyle güçlükle toplanan pırasalar iç pazarın yanı sıra Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Polonya ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

Bölgede temmuz-eylül aylarında tarlaya ekilen pırasa, 3-6 ay arasında olgunlaşıyor. Kasım ayında ilk sürgünü alınan pırasa, sökülüp temizlendikten sonra yaklaşık 20 kiloluk balyalar halinde tazyikli suyla yıkanacak havuzlara alınıyor. Tezgaha konulacak hale getirilen pırasa balyaları duruma göre pazara ya da soğuk hava depolarına gönderiliyor. İhraç edilecek olan pırasalar ise istenilen boy uzunluğuna göre kesilip temizlendikten sonra kasalanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2017 verilerine göre, geçen yıl 36 bin ton pırasanın elde edildiği Torbalı'da bu yıl ekim alanının genişlemesiyle rekoltede önemli artış bekleniyor.

İhracat yüz güldürüyor

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torbalı Ovası'nın sebze üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ovada pırasa üretiminin bu yıl artış gösterdiğini belirten Girgin, 5 bin dekarlık alanda çiftçilerin pırasa üretimi yaptığını söyledi. 

Girgin, bu yıl pırasa üreticisinin fiyatlardan ve ürünlerinin ihracata gönderilmesinden memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticimiz bu sene çok memnun. Avrupa ülkelerine ihracatımız var. Bu ülkeler Almanya, Hollanda, İsveç, Bulgaristan. Bu yılki ihracat çiftçimizin yüzünü güldürmekte. Geçen sene ihracatımız yoktu. Ürün tarlada kalmıştı. Bu sene ihracat var üretici çok memnun. İç pazarda da talep var, mallarımız para etmekte, çiftçimiz yaralarını sarıyor. İç piyasada pırasanın tarladan çıkış fiyatı 1 lira 80 kuruş. Avrupa'ya da 5 lira civarında fiyatlandırma olmaktadır. Üretici şu anda bu fiyatlardan çok memnun."

İstanbul, Ankara ve İzmir'e her gün pırasa sevkiyatı yapılıyor

İhracatın yanı sıra Türkiye'nin her köşesine ovada yetiştirilen ürünlerin gittiğini aktaran Girgin, İstanbul, Ankara ve İzmir'e her gün düzenli olarak pırasa sevkiyatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Pırasa üreticisi Nebi Karateke ise bu yıl 700 dekarlık bir alanda pırasa üretimi yaptığını belirterek, kendi üretiminin yanı sıra bölgedeki çiftçilerden ürünlerini alarak ihraç ettiklerini söyledi.

Yurt dışına giden pırasayı ülkelerin taleplerine göre hazırladıklarını anlatan Karateke, "Pırasayı, yurt dışında Bulgaristan, Hollanda, İsviçre, Almanya'ya göndermekteyiz. Bu ülkelerden gelen talebe göre yapraklı ya da yapraksız batom şeklinde ihracata uygun biçimde istenilen çap ve ebatlarda yapmaktayız. Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara gibi talep olan yerlere göndermekteyiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Pırasa Ihracatıüretici
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