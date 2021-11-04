Petrol Ofisi, Türkiye’ye yatırım çekmeye devam ediyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “İstasyonlarımızda Petrol Ofisi güvencesi ile hizmet veren kardeş şirketimiz VavaCars’ın topladığı yatırımı çok değerli buluyoruz. Zira toplanan bu yatırım; aynı zamanda ülkemize ve potansiyeline duyulan güvenin de bir göstergesidir. Güvencemizle ve istasyonlarımızda ev sahipliğimizle elde edilen bu başarıya katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Petrol Ofisi, 2017 yılında Türkiye’ye giren en büyük uluslararası sermaye yatırımı ile dünya enerji devi Vitol Group’un bünyesine katılmasıyla birlikte, ürün ve hizmet noktasında yaptığı atılımlar, yatırımlar ve yeni iş birlikleriyle büyümesini sürdürüyor. Ürün ve hizmet kalitesi, yenilikleri ile değer yaratan, marka gücü ve güvenilirliği ile fark yaratan Petrol Ofisi, pandeminin küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen, yurt dışından yeni yatırımların Türkiye’ye gelmesine de önemli katkı sağlıyor.

“TÜRKİYE’YE ÇEKİLEN DIŞ YATIRIMLARA KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLUYUZ”

VavaCars’ın topladığı yatırımda Petrol Ofisi’nin gücü ve etkisinin önemine dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi, sadece Türkiye’nin önemli bir değeri değil, aynı zamanda küresel arenada da bilinen, güvenilen, kabul gören güçlü bir marka. Son olarak pandemi koşullarına karşın Chevron gibi küresel bir marka ile Texaco ürünlerinin Türkiye’de üretimi ve satışına ilişkin gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bunun en somut örneklerinden biridir. Güvencemizi taşıyan kardeş şirketimiz VavaCars’ın topladığı yatırım da aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve potansiyeline duyduğu güvenin, inancın bir göstergesidir. Biz de marka gücümüz ve sahip olduğumuz potansiyel ile doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’ye çekilen uluslararası yatırımlara katkı sağlayabilmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.