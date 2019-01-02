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Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi

Petrol fiyatları yılın ilk işlme gününde artan ABD stokları ve küresel büyümede yavaşlama endişeleri ile yüzde 1.0’den fazla geriledi.

Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi

Petrol fiyatları yılın ilk işlme gününde artan ABD stokları ve küresel büyümede yavaşlama endişeleri ile yüzde 1.0’den fazla geriledi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
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Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.17 düşüşle 53.17 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.12 düşüşle 44.9 dolardan işlem görüyor.  

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.23 düşüşle 15.505 dolardan,

       - altın, yüzde 0.57 artışla 1,288.6 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.89 artışla 2.6545 dolardan,

       - platin, yüzde 0.12 artışla 801.6 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.23 artışla 1,200 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,464 liraya döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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