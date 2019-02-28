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Petrol fiyatları rekor ABD üretimiyle düştü

Petrol fiyatları, ABD’de rekor seviyeye ulaşan ham petrol üretimi etkisiyle düştü.

Petrol fiyatları rekor ABD üretimiyle düştü

Petrol fiyatları, ABD’de rekor seviyeye ulaşan ham petrol üretimi etkisiyle düştü.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:22
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Petrol fiyatları rekor ABD üretimiyle düştü

İSTANBUL - Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.54 düşüşle 66.03 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.28 düşüşle 56.78 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, BD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer’ın açıklamalarının, yatırımcıların ticaret görüşmelerinin tamamlanacağı umutlarını zedelemesiyle iki haftanın en düğşük düzeyine çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 15.765 dolardan,

- altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,320.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.9445 dolardan,

- platin, yüzde 0.26 düşüşle 867.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.65 artışla 1,486.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 368 liraya, Cumhuriyet altını da 1,513 liraya döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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