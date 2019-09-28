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Petrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları Ruhani’nin yaptırım iddiaları sonrasında düştü

Petrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları Ruhani’nin yaptırım iddiaları sonrasında düştü

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:24
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Petrol fiyatları düştü

İstanbul, (DHA) 

Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin müzakerelere yeniden başlamak için yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini açıklaması sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu iddiayı hemen yalanlamasına rağmen düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.92 düşüşle 62.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.41 düşüşle 56.18 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapama yolunda ilerlerken, düşüşü beklenti üzerinde açıklanan ABD ekonomik verileri baskıladı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.1 düşüşle 17.535 dolardan,

- altın, yüzde 0.96 düşüşle 1,500.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.8 artışla 2.598 dolardan,

- platin, yüzde 1.0 düşüşle 926.3 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 1,639.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,837 liraya geriledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Petrol FiyatlarıHasan Ruhani
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