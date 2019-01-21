Petrol fiyatları Çin verileriyle yükseldi

İSTANBUL - Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.40 artışla 62.95 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.39 artışla 54.01 dolardan işlem görüyor.



ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranı artış döngüsünü durduracağı beklentileri nedeniyle Pazartesi günü yatay olan altın fiyatları, yatırımcı iştahındaki risk iştahındaki toparlanma ile dengelendi.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.45 düşüşle 15.33 dolardan,



- altın, yüzde 0.09 düşüşle 1,281.8 dolardan,



- bakır, yüzde 0.64 düşüşle 2.7015 dolardan,



- platin, yüzde 0.12 artışla 803.1 dolardan ve



- paladyum da yüzde 0.60 artışla 1,343.1 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,482 liraya döndü.