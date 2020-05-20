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Petrol 35 doları aştı, altın yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki gerilemeye ilişkin verilerin ardından talebin de artığına ilişkin belirtilere bağlı olarak yükseldi ve Brent hampetrolün varil fiyatı 35 dolara aştı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:50
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Petrol 35 doları aştı, altın yükseldi

Covid-19 pandemisinin, küresel düzeyde birçok ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha süreceğine ilişkin öngörülerle, güvenli liman altının fiyatları da geçen hafta yükseldiği sekiz yılın zirvesine yakın hareket ederken, iç piyasada ise doların lira karşısında sert düşüşünün etkisiyle geriledi.

Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,762 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

ABD stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.83 artışla 35.14 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.63 artışla 32.01 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.14 artışla 17.54 dolar,

- altın, yüzde 0.16 artışla 1,747.63 dolar,

- bakır, yüzde 1.80 düşüşle 5,185.50 dolar,

- platin, yüzde 1.11 artışla 840.95 dolar,

- paladyum yüzde 1.14 artışla 2,049.54 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, küresel altın fiyatlarının yükselmesine karşın, doların 6.80 liranın altına kadar gerilemesinin etkisiyle gram altın 381 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,500 liraya geriledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PETROLAltınDolarGümüş
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