Perakendeciler, Bursa'da güçlerini birleştirdi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa PERDER üyeleri, gıda perakendesindeki gelişmeleri masaya yatırdı. Fırsatçılarla mücadeleye devam kararı alınan toplantıda, önümüzdeki dönemde sektörün daha fazla iş imkânı sunacağı mesajı verildi.

Perakende sektörünün çatı kuruluşuTürkiye Perakendeciler Federasyonu’na bağlı Bursa Perakendeciler Derneği’nin (Bursa PERDER)üyeleri, yerel zincir marketlerin karşılaştıkları sorunları konuşmak ve yatırım planları hakkında fikir alışverişinde bulunmak içinkahvaltıda bir araya geldi.

SAYISAL DEĞİL, AKILCI BÜYÜME

Salgın nedeniyle kırılmalar yaşayan ülke ekonomisinin toparlanma yönünde ciddi sinyaller verdiğini kaydeden Bursa PERDERYönetim Kurulu Başkan Haşim Kılıç, “Dernek olarak önümüzdeki dönemde kentimizde bulunan yerel zincir marketlerinin her geçen gün daha da ağırlaşan rekabet koşullarında avantaj elde etmesine yönelikprojelerile öne çıkmayı hedefliyoruz. Temelamacımız,insan sağlığına yönelik hizmet ve yerel zincirlerin sürdürülebilirliğidir. Güven ortamında çalışarak üyelerimizin varlığını devam ettirebilmesi, Market Yasası’nın uygulanmasını şart kılıyor. Mağazalarımızın sayılarından ziyade, istihdama katkı sağlayan değer odaklı projeleri önemsiyoruz. Yerel zincir marketler olarak tek yürek hâlinde yatırımlarımızı sürdürürken vatandaşlarımıza ciddi iş imkânı sunuyoruz. Bursa PERDER olarak sayısal değil, akılcı büyüme yolunda hamlelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘SEKTÖRÜ FIRSATÇILARDAN KORUYACAĞIZ’

Yerel zincirler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın perakende sektörünün büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacağını da kaydeden Haşim Kılıç, “Yerel markalarımızın ve yöresel ürünlerimizin tercih sebebi olması için raflarımızda bu ürünlere özenle yer veriyoruz. Bunun yanındaBursa’da perakende sektörünün gücünün yadsınamaz boyutta olduğunun da farkındayız. Kent ekonomimizin ve toplumsal refahın devamı için tedarik zincirinin aktörleri olarak fırsatçılar karşısında küçük esnafımızı, üreticimizi ve sektörümüzü korumak zorundayız. Bu yolda kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Vergimizi şehrimize, kazandığımızı halkımıza vererek ekonomimize değer katacak ve hedeflerimizi sürekli olarak genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.