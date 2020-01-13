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Pegasus’tan 2020 yılı için net kar beklentisi: 210-250 milyon Euro

Pegasus’tan 2020 yılı için net kar beklentisi: 210-250 milyon Euro

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:02
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Pegasus’tan 2020 yılı için net kar beklentisi: 210-250 milyon Euro

Geçtiğimiz yıl 29,8 milyon yolcu taşıyan ve yüzde 86 doluluk oranına ulaşan Pegasus Hava Yolları, 2020 yılı için 210-250 milyon Euro arasında net kar beklediğini duyurdu.Havayolu şirketi, dış hat uçuşlarında gümrüksüz ürün satışları, uçak içi yiyecek–içecek satışlarının da aralarında olduğu yan gelirlerinde de bu yıl misafir başına yıllık bazda 1,0 Euro -1,5 Euro artış bekliyor.


Şu an 35’i yurt içi, 77’si yurt dışı olmak üzere toplam 43 ülkede 112 noktaya yolcularını ulaştıran Pegasus Hava Yolları, 2020 yılı beklentilerini de açıkladı. Buna göre Pegasus Hava Yolları, yüzde 12-14 arası kapasite artışı, dış hatlarda doluluk oranında da 1,0-1,5 puan arası artış bekliyor. Yıl sonu 10 uçak artışı, iç hat birim geliri ise yıllık bazda 10-15 TL artışı beklendiği de belirtildi. Pegasus'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) bildirimine göre 2020 yılında 210-250 milyon Euro net kar bekliyor. 2020 yılı beklentilerinde dış hat birim gelirinin ise yıllık bazda Euro bazında yatay-hafif düşüş olacağı da beklentilerde ifade edildi. Yakıt-hariç Arz edilen Koltuk Kilometre başı maliyet(CASK) (Kapasite Artışı başına yakıt-dışı maliyet, Euro cent) yaklaşık yüzde 1,0 düşüş, FAVÖK marjında ise yüzde 32-32,5 beklendiği de ifade edildi. Pegasus Hava Yolları, 2020 yılında ortalama Brent petrol fiyatının ise 65 ABD doları/bbl olarak öngördüklerine de yer verdi.


YAN GELİRLERİNDE DE ARTIŞ BEKLİYOR


Pegasus Hava Yolları, dış hat uçuşlarında gümrüksüz ürün satışları, uçak içi yiyecek–içecek satışlarının da aralarında olduğu yan gelirlerinde de bu yıl artış bekliyor. Pegasus Hava Yolları, misafir başına yan gelirde yıllık bazda 1,0 Euro -1,5 Euro artış beklediğini de duyurdu.


YAN GELİRLERİ NELER


Pegasus Hava Yolları, yolcu taşımacılığı ile bağlantılı uçuş öncesi ve uçak içi yiyecek–içecek satışı, uluslararası uçuşlarda gümrüksüz ürün satışı, fazla bagaj, rezervasyon değişikliği ve bilet iptal ücretler, havalimanı check-in ve koltuk seçimi ücretleri gibi ürün ve hizmetleri içeren çeşitli yan hizmetlerden gelir elde ediyor.


GEÇTİĞİMİZ YIL 29,8 MİLYON YOLCU TAŞIDI


Geçtiğimiz yıl yüzde 86 doluluk oranına ulaşan Pegasus Hava Yolları, toplamda 29,8 milyon yolcu taşıdı. Bu yolcuların 15,6 milyonu iç hat yolcularından oluşan Pegasus Hava Yolları’nın şu anda filosunda 84 uçağı bulunuyor.

DHA

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PegasusHavayoluUçakHavalimanıPegasus Hava Yolları
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