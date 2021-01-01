Pazarda ülkemize yeni fırsatlar doğuracaktır

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması ile Birleşik Krallık’ın Türk üretici ve ihracatçılar için daha büyük bir fırsat haline geleceğini söyledi. AB Konseyi’nin, Birleşik Krallık ile uzlaşılan ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından onaylandığını hatırlatan Pınar Taşdelen Engin, 1 Ocak tarihinde geçici olarak yürürlüğe girecek olan anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Brexit süreciyle İngiltere ile olan ilişkilerimizin artması ile 2020 yılı sonunda Türkiye’nin İngiltere’ye genel ihracatının yaklaşık 10,5 milyar dolar, Türkiye’nin İngiltere’den genel ithalatı ise yaklaşık 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Yani Birleşik Krallık pazarında ülkemiz tüm sektörler toplamında net ihracatçı konumunda. 2019 yılında 5,5 milyar dolar ve 2020 yılında tahminen yine yaklaşık 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceğimiz bir pazardan söz ediyoruz. Sadece bu değer bile bu pazarın bizim için ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. Türkiye’nin 2019 yılında İngiltere’ye 380 milyon dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Pınar Taşdelen Engin, “İngiltere’den tekstil ithalatımız ise sadece 88 milyon dolar civarında. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir fazla mevcut sektörümüzde. Diğer yandan Türkiye’nin İngiltere’ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 1,9 milyar dolarken İngiltere’den ithalatımız sadece 42 milyon dolar. Devasa bir dış ticaret fazlası başarısı söz konusu.Tabi bu bağlamda Brexit süreci bizler için çok önemli. Türkiye’nin İngiltere ihracat ve ithalatındaki payı Gümrük Birliğinden sonra her yıl arttı. Bununla birlikte birliklerimiz arasında otomotiv tekstil hazır giyim vb. sektörler yüksek riskli sektörler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma ile AB ile Birleşik Krallık gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdüreceğini belirten Pınar Taşdelen Engin, anlaşmanın ülkemiz için önemi ile ilgili şu bilgileri verdi. Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye’nin de Birleşik Krallık ile imzaladığı anlaşma Gümrük Birliği şartlarının devamı niteliğinde olacak. Dolayısıyla, sanayi ürünlerinde sıfır gümrük vergisi olacaktır. Tarım ürünlerinde de AB ile mevcut ticaret düzeni korunacak. Serbest ticaret anlaşması olması halinde, vergi muafiyetlerinden yararlanmak için anlaşmada kabul edilen belgelerin kullanılması öngörülüyor. Bu çerçevede, İhracatçı tarafından kendiliğinden ilgili fatura ya da başka bir ticari belge üzerine yapılacak menşe beyanı, taraflar arasındaki ticarete konu eşyanın menşe belgesi olarak kullanılacak ve bir makamın onayını gerektirmeyecek. Bir çok açıdan pazara ihracatımızı kolaylaştıracak olan anlaşma, ülkemize büyük avantajlar getirecektir. ”