PAYLAŞIM EKONOMİSİ HIZLA YÜKSELİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR



10.000’in üzerinde kişinin arsa sahibi olmasına aracılık yapan V Club, son olarak ülke genelinde 6 projeyi aynı anda hayata geçirdi. Bu projeler; Avşa ve Dikili’de denize sıfır konumda, sosyal alanlar ile donatılmış, projelendirilmiş imarlı arsalar, Kuşadası’nda Türkiye’nin sanat, sağlık ve tarım köyünde atölye ve deneyim alanlarıyla ikinci bir yaşam sunan paylaşımlı köy evleri, Alaçatı’da kira getirili otel yatırımı, Bodrum’da 1 aylık kira bedeline ömür boyu tatil sağlayan paylaşımlı tatil evleri ve Bodrum Yalıkavak Marina’da dünyanın en iyilerinden kabul edilen Riva Rivale 52 paylaşımlı yat satışı projesi…



VPublic, Mobilapp sistemi sayesinde müşterilerin her türlü yatırım sürecini teknolojik bir altyapı ile yönetebildikleri bu modelle, 2023 Ocak ayı itibarı ile 10.000’den fazla kişi erişilebilir tapu sisteminden faydalanarak tapu sahibi oldu.



2023’TE 2 MİLYAR TL’LİK SATIŞ HEDEFİ



Amaçlarının erişilebilir yaşam, erişilebilir tapu sahipliği ve erişilebilir lüks olduğunu belirten V Club Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk;

“Bu amacımızı, verimsiz ve masrafı yüksek varlıkların, paylaşım ekonomisi ile verimli hale getirilmesi ile sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.



AVRUPA VE AMERİKA’dan SONRA TÜRKİYE’de…



Son yıllarda küresel bazda alım gücünün zayıflaması ve ihtiyaçların ortak giderilmesi ile israf kültürünü tasarruf ve erişilebilirlik kültürüne dönüştürmeyi hedefleyen paylaşım ekonomisi modeli, Avrupa ve Amerika’dan sonra Türkiye’de de V Club tarafından tüketiciye sunuldu. 2022 itibarı ile Avrupa ve Amerika’da paylaşım ekonomisi ürünleri geleneksel ürün pazarından %10 hacim almayı başardı. Tüm dünyada bu oranın 2050 itibarı ile %50’ye çıkması bekleniyor. Paylaşım ekonomisinde beklenen büyümenin en büyük sebebi olarak, sahiplik anlayışındaki değişim ve teknolojideki gelişim gösteriliyor.