Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler...
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca:...
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre'...
Yaralanmalara dikkat!
Yaralanmalara dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, patates üretimi ve ekim alanında yüzde 10'luk artış beklendiğini söyledi.

21 Nisan 2020 Salı 12:37
0 Okunma
Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

NİĞDE - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde patates tarlasında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksama olmaması yönünde farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Kentin tarım üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Baş, sürecin başında beri üretimde hiçbir aksamanın olmadığını, üretim alanlarında, patateste ve birçok ürün kaleminde yaklaşık 15'e varan bir artış beklentilerinin olduğunu belirtti. Baş, "Gayet kontrollü bir şekilde, alınması gereken karantina tedbirlerine uyarak çiftçimiz, ekimine-dikimine devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu süreci ülke olarak üretimde bir aksama olmadan tamamlayabilirsek, görüntüler öyle gösteriyor, hatta fazlamız da olacak, dünyada oluşabilecek boşlukları da ülke olarak doldurabileceğimiz kanaatindeyim. İnsanımız cansiperane bir şeylere omuz vermeye çalışıyor. Niğde'de bütün sahayı geziyoruz. Geçen seneden hiçbir farkımız yok. Tek farkımız, sosyal mesafeye uyuyoruz, insanlarımız maskesiyle kendi tedbirlerini alarak üretimine devam ediyor" dedi.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Baş, geçen sene patateste 180 bin dekarda 720 bin ton üretim yapıldığını anımsatarak, bu sene rekoltede yüzde 10'luk bir artış beklediklerini ifade etti. Niğde'de üretilen bütün ürünlerde bir aksama beklemediklerini aktaran Baş, şöyle konuştu:

"Üretime son sürat devam ediyoruz. Kirazda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. En büyük ihraç kalemlerimizden birisi kiraz. Yurt dışına ihracı noktasında ilimizden 4-5 farklı noktayı Çin, Tayvan, Güney Kore hattına gönderebilecek şekilde bahçelerimizin tespitlerini yaptık. Bu yılın ülkemiz açısından üretim noktasında beklentimiz yüksek. Üretime devam edeceğiz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimimize devam ettiğimiz süreçte de dünya pazarında oluşabilecek boşlukları ülke olarak milli bir değer olarak dolduracağımız kanaatindeyim."

EKİM ALANINDA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİR DARALMA YOK

Altunhisar ilçesinde patates üreticisi Ercan Yücebaş da koronavirüsün üretime engel olmadığını anlatarak, "Gerek Ziraat Odası, gerekse Tarım ve Orman İl Müdürlükleri önümüzü açtı. Ekimimizi yapıyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. İş güvenliğimiz her zaman var. Bin dönüm kadar patates, 400-500 dekar kadar da soğan ekerim. Ekimlerimiz bitti şu an. Ekim alanında önceki yıllara göre bir daralma yok" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Patates üretimiArtışNiğde Tarım Ve Orman İl Müdürü Asım Baş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan '1 milyon yazılımcı' projesi ile ilgili açıklama
Bakan Albayrak'tan '1 milyon yazılımcı' projesi ile ilgili açıklama
Dolar 6.95 lirada
Dolar 6.95 lirada
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan `dan Örnek Davranış
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan `dan Örnek Davranış
HISİAD: "Ekonomik pandemi"nin panzehiri e-ihracat
HISİAD: "Ekonomik pandemi"nin panzehiri e-ihracat
Dolar yeni haftaya 6.93 lira ile başladı
Dolar yeni haftaya 6.93 lira ile başladı
Destek ödemeleri başladı
Destek ödemeleri başladı
Bakan Albayrak: Destekte hız kesmiyoruz
Bakan Albayrak: Destekte hız kesmiyoruz
Destekte hız kesmiyoruz
Destekte hız kesmiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı