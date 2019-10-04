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Patates üreticisi tanzim satışı istiyor

Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor. Geçen yıla göre patates fiyatlarının düştüğünü dile getiren üreticiler, tanzim satışlarının açılmasını istedi. Tarlada 70 kuruş ile 90 kuruş arasında alıcı bulan patates, Niğde Hali'nde 1 buçuk liraya satılıyor.

Patates üreticisi tanzim satışı istiyor

Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor. Geçen yıla göre patates fiyatlarının düştüğünü dile getiren üreticiler, tanzim satışlarının açılmasını istedi. Tarlada 70 kuruş ile 90 kuruş arasında alıcı bulan patates, Niğde Hali'nde 1 buçuk liraya satılıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 11:07
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Patates üreticisi tanzim satışı istiyor

NİĞDE - Türkiye'nin patates deposu olan Niğde'de hasat başladı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 17'sini karşıladığını söyledi. Üretilen patatesin yaklaşık yüzde 80'nin depolara konularak kış aylarında tüketildiğini belirten Kenar, "Yaklaşık 10 gün daha sürecek hasat dönemimiz var. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Yaklaşık 900 bin ton patatesimizin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Kış boyunca patatesi tüketicilerimize arz edeceğiz. Geçen seneye göre üretimde çok fazla artış yok, ekili alanlarımız aynı. Bu yıl, patatesimiz biraz daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti. Tüketicimiz gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebilir" dedi.

'GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR DÜŞÜK'

Geçen yıla göre fiyatların düşük olduğunu belirten Veli Kenar, "Geçen yıl fiyatlarımız 1 liranın üzerindeydi. Maliyetlerin artmasıyla birlikte bu yıl 80 kuruş civarında. Çiftçimiz sonraki ekimde zorlanacak çünkü şuan tam maliyetleri sınırında. 80 ila 90 kuruşa kilogram maliyeti var. Şu anda 70-80, 90 kuruş civarında satılıyor" diye konuştu.

Konaklı Beldesi'nde patates üreticisi Bayram Elmas da patates hasadının iyi gittiğini ve verimin de güzel olduğunu dile getirdi. Geçen seneye göre fiyatların biraz düşük olduğunu aktaran Elmas, şunları söyledi: "Bu yıl yaklaşık yüzde 25-30 maliyet yükseldi. Bu da çiftçilere dokunuyor. Neredeyse zarar etme aşamasına geliyoruz. Geçen sene Tarım Kredi Kooperatifi aldı, tanzim satışlara, ihracata gitti, destek ve prim verildi. Bunların devamını istiyoruz. Eğer devam ederse inşallah patates fiyatları belli bir noktaya gelecek. Çiftçi de zarar etmekten kurtulacak. Ürün de verim de kalite de çok güzel. On numara patatesimiz var."

HALDE PATATES BU SENE YÜKSELMEZ

Niğde Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı ve Niğde Halciler Dernek Başkanı Tahir Yavuz, patatesin halde 1 buçuk liradan satıldığını söyledi. Fiyatların geçen yıla oranla gerilediğini belirten Yavuz şöyle konuştu: " Soğan fiyatları da geçen yıl 3 TL iken bu yıl halde 30 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Bu düşüşlerin sebebi geçen yıl Akdeniz sineği gibi hastalıklar vardı. Verimler düşüktü. Bu yıl verim arttı, hastalık diye bir şey kalmadı. Bu da fiyatların gerilemesine neden oldu. Patates sökümü Niğde'de başladı. Hem iç piyasaya sürülürken hem de 4'üncü aya kadar söküm olmayacağı için depolara çekiliyor. Bunun üzerine de belirli bir maliyet biniyor. Buna rağmen bu yıl, aşırı bir yükseliş beklemiyorum. Bu sene 2 liraya kadar fiyat yükselebilir, bunun haricinde bir artış beklemiyoruz. Bu sene ülkemiz ve milletimiz normal fiyatlara patates yiyebilecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Patates üreticisiTanzim Satış
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