Patates üreticisi, pazar planlaması istiyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı, merkez ve köylerinde geçen ayın başlarında başlayan ekim sezonu hızla devam ediyor. İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede geçen yıl 40 bin dekar alanın üzerinde 1000 üretici tarafından ekim yapılırken, bu yıl 800 üretici tarafından 30 bin dekar alana patates ekimi yapılması bekleniyor. Yazlık ekimler mart başında başlıyor ve nisan ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise nisan ayı sonunda başlayarak temmuz ayına kadar sürüyor. İlçede patates hasadı ise yazlık ekimlerde temmuz ayı sonlarında, kışlık ekimlerde ağustos ayının son günlerinde başlıyor.



Patates ekimi öncesinde tarlalar sürülerek gübreleme işlemi yapılıp, ekime hazır hale getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından kesilerek ekime hazır hale getirilen patatesler, ekim yapılacak tarım makinesine konulduktan sonra ilaçlama işlemi yapılarak ekime geçiliyor.



PATATESİN PAZAR SORUNU



Ekim çalışmalarını yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirterek, şimdiden patates için pazar planlaması yapılması gerektiğini söyledi. Toptaş, “İlçemizde patates ekimi başlayalı bir ay oldu. Bu ekim çalışmaları daha devam eder. Ekim alanları geçen yıla göre azaldı. Bu azalmanın sebepleri genel olarak girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar. Patates üreticilerimizin beklentisi, pazarlanmada yaşanan sorunların çözülmesi. Yani yeni pazarlar bulunması" dedi.



'GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ KADAR EKECEĞİZ'



Susuz köyünden üretici İbrahim Yaman, “Geçen yıl 2 dekar alanda ortalama 7 ton civarında verim aldık. Kilogramını 60 ila 65 kuruştan sattık. Maliyetini kurtaramadık. Geçen yıl ekimde kullandığımız gübre fiyatları ikiye katlandı. Geçen yıl 2 dekar alana 5 bin lira maliyetimiz vardı. Bu sene aynı alana 9 bin lira maliyetimiz var. Artı su sıkıntımız var. Yılın ne getireceğini biz de bilmiyoruz. Yetkililerin bu işe bir el atması gerekir. Bu şartlarda üretim çok zor. Artık gücümüzün yettiği kadar ekeceğiz" diye konuştu.