Paralı poşet uygulaması e-ticarete yönlendirdi

İSTANBUL - Her altı ayda bir kategori bazında Türkiye’nin alışveriş trendlerini inceleyen e-ticaret sitesi Hepsiburada, 2018 yılının süpermarket kategorisi trendlerini de paylaştı.

Rapora göre, bir önceki yıla kıyasla 2018'de yüzde 78 artış gösterdi. Bu anlamda en çok talep gören ürün, 2017'de olduğu gibi bebek bezi oldu. Bebek bezlerini çamaşır ve bulaşık deterjanı, kahve ve çay takip etti. Önceki yıla göre en çok artış gösteren ürünler ise bal, reçel, zeytin, peynir, yumurta gibi kahvaltılıklar, şarküteri ürünleri ve kahveler oldu. En çok 30-45 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre yüzde 84 artış gösterdi.

2018’de gerçekleşen her 3 talebin 1’i İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Adana, Konya takip etti.

REKOR YUMURTADA

Geçtiğimiz yıl sofraların vazgeçilmezi yumurta 10 katın üzerinde bir artış yaşayarak talep artış rekoru kırdı. Kahvaltı masasının vazgeçilmezleri arasında yer alan zeytin satışları 6, peynir 5, reçel 3, bal ise ise 2 kat artış gösterdi. Aynı sürede dökme çay satışları 3 kat, kahve satışları ise 4 kat artış kaydetti. Trend raporuna göre kahvaltı keyfine eşlik eden şarküteri ürünlerine talep yaklaşık 6 kat arttı.

BEBEK BEZİ BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU

Bebekli ailelerde, aile bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturan bebek bezi 2018’de de birinciliği kaptırmadı. Bebek bezi ardından çamaşır ve bulaşık deterjanı ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren paralı poşet düzenlemesi sonrasında, internetten yapılan market alışverişlerinde artış gözlemlendiği açıklandı. 2018’in son 10 günüyle 2019’un ilk 10 günü karşılaştırıldığında, süpermarket kategori satışlarında yüzde 32 artış olduğu da raporda yer aldı.