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Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü

Koronavirüsle bulaş riskinin toplumda neden olduğu tedirginlik ve kısıtlamalar, özelikle uçak seyahatlerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Turna.com'un açıkladığı verilere göre, haziran ayında kaldırılan uçuş yasaklarına rağmen 1 Haziran- 30 Kasım tarihleri arasında uçak bileti satın alanların sayısı yüzde 63 azaldı. İç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları ise yüzde 81 düştü.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:24
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Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü

İSTANBUL - 2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, özellikle turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında nisan ve mayıs aylarında getirilen uçuş yasakları, haziran itibariyle kaldırılsa da bulaş riskinin toplumda yarattığı tedirginlik seyahatlerin önüne geçti. Uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Haziran – 30 Kasım aralığını kapsayan 6 aylık dönemde uçak bileti satın alanlar yüzde 63 oranında azaldı. Birçok ülkenin sık sık sınırlama getirmesiyle beraber, özellikle yurt dışı uçuşlar 2019’a kıyasla önemli oranda düşüş yaşadı. İç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları ise yüzde 81 düştü.

Rakamlara ilişkin değerlendirmede bulunan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Tatil döneminin etkisiyle ağustos ayında nispeten bir toparlanma yaşansa da havayolları 2019’un ancak yüzde 55’i oranında yolcu taşıdığını görüyoruz. Yurt içi uçuşlarda ise en iyi dönem ağustos iken dış hat uçuşlarında eylül ayının en iyi dönem olduğunu söyleyebiliriz. En iyi ayda bile 2019’un yüzde 50’sini aşamayan uçuşların aşı çalışmalarının başlaması ile önümüzdeki bahar aylarında yeniden toparlanmasını bekliyoruz” dedi.
 

İSTANBUL – BODRUM EN POPÜLER 5 ROTADAKİ YERİNİ KAYBETTİ

2019’da ilk 5’te yer alan İstanbul – Bodrum’un yerini Adana-İstanbul aldı. Bu durum, bulaş riski nedeniyle araçlarla yapılan seyahatlerdeki artışın bazı uçak yolculuklarının yerini almasının bir sonucu olarak değerlendirildi. Seyahatlerin sayısı açısından bakıldığında ise en popüler parkurlarda da uçak seyahatleri önemli oranda azaldı. En popüler parkur olan İstanbul-İzmir arasında yapılan seyahatler yüzde 74 oranında azalma gösterdi.

AMSTERDAM YERİNİ TAHRAN’A BIRAKTI

Verilere göre yurt dışında en çok uçulan hatlarda 2019’un ilk 3 sırasındaki İstanbul- Bakü, Antalya -Kiev ve İstanbul-Taşkent yerini korudu. Geçtiğimiz yıl ilk 5’te yer alan Amsterdam’ın yerini Tahran, Odessa’nın yerini ise Belgrad aldı. Özellikle Avrupa’da uygulanan seyahat yasaklarının popüler seyahat destinasyonlarını ciddi şekilde değiştirdiği gözlemlendi.

FRANSA ARTIK EN ÇOK UÇULAN ÜLKELER ARASINDA DEĞİL

Değişen seyahat alışkanlıklarında dikkat çeken bir diğer nokta, 2020’de seyahat edilen en popüler ülkeler sıralamasındaki değişiklikler oldu. Yoğun bir gurbetçi nüfusunun olduğu Almanya, 2019’da olduğu gibi 2020’de de ilk sırada yer aldı. Önceki yıl ilk 5’te bulunan Fransa ise yerini Özbekistan’a bıraktı. Rusya popüler ülkeler sıralamasında bir sıra gerileyerek dördüncü ülke olurken Avrupa ülkelerinin yerine daha az seyahat kısıtlaması olan ülkelerin, listelerde daha üst sıralarda yer almaya başladığı görüldü.

Şirket, pandemi döneminde uçak seyahati yapan kadın ve erkeklerin oranını da ortaya koydu. Bu süreçte uçak seyahatlerinde erkeklerin payı yüzde 54’ten yüzde 56’ya çıkarken, kadınların önceki dönemde yüzde 46 olan payı yüzde 44’e düştü. Hava yolu yolcularının yaş ortalaması da 34’ten 33’e düştü. 

İÇ HATLARDA PEGASUS, YURT DIŞINDA THY AÇIK ARA ÖNDE

Araştırmada hava yolu şirketlerine dair de çarpıcı veriler de yer aldı. İç hatlarda Pegasus birinciliği korurken diğer hava yolları ile kıyaslandığında Sunexpress, pazarda yolcu sayısı bakımından en az düşüş yaşayan hava yolu oldu. Yurt dışı uçuşlarında Türk Hava Yolları’nın (THY) açık ara üstünlüğü ise devam etti. THY’nin uçuş sayısı azalsa da sıralamadaki yerini daha da sağlamlaştırdığı görüldü.

DHA

Son Güncelleme: 07.12.2020 14:57
Anahtar Kelimeler:
Iç Hat UçuşlarıPandemi
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