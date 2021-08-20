Pandemi sonrası, 5.5 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor

e-Ticaret ve pandemi kaynaklı stok bulundurma talebi sektöre hız kattı

Lojistik sektöründeki büyümenin ve dijital dönüşümün hızlanmasının iki önemli nedenine değinen Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, şunları söyledi:

“ Bunlardan birincisi pandemi ile globaldeki e-ticaret kullanımı hızla artmaya başladı. Ülkeler, e-ticarette 5 yılda gelmeyi hedefledikleri yere, sadece 1,5 yıl içinde ulaştılar. Çin’de %45’lere koşan e-ticaret oranı, Avrupa ve ABD’de %25’lere ulaştı ve Türkiye’de %15’i geçti. İç pazarın yanı sıra, ülkeler arası ticarette de e-ticaret hacmi hızla artmaya devam ediyor. İkincisi ise pandemi sürecinde, ülke, kurum, aile, kişi bazında gıda odaklı stoklu bulunma kavramı ön plana çıktı. İnsanlar, ihtiyaçlarından daha fazlasını ellerinde stok olarak bulundurma eğilimine girdiler. Bu durumda, gıda ve hızlı tüketim grubunda ciddi bir talep patlaması yarattı. Diğer taraftan, dondurulmuş ve bozulabilir gıdaların depolanması, taşınması ve muhafazası gibi çözülmesi gereken konular da karşımıza çıktı” dedi.

Dünyada, dijital yük yönetimi 10,1 milyar dolara ulaştı

Global lojistik sektöründe “dijital dönüşümün” yüksek ivme ile yoluna devam ettiğini kaydeden Burcu Kale, şunları anlattı:

“ Taşınan ürünlerin izlenebilirliği, lojistik operasyonun cep telefonlarındaki uygulamalardan anbean takip edilebilirliği, gerçek-zamanlı, konum-tabanlı teslimat raporlaması vb. konular ön plana çıktı. Markets Insider’ın Ağustos başında yayınladığı verilere göre, 2020 sonunda 10,1 milyar dolara ulaşan dijital yük yönetim platformların ürettiği işin büyüklüğü katlanarak artıyor. Benzer büyümeye Gartner’da 2020 yılı Ekim ayında yayınladığı Karayolu Taşımacılığında Dijital Yük Taşıma Modelleri (Market Guide for Digital Freight Models for Road Transportation) raporunda yer vermiştir ve bu alandaki büyümeye işaret ederek, ABD, Çin ve Avrupa’daki önde gelen dijital aktörleri kategorize etmiştir. Söz konusu raporda; ABD’de Uber Fireight, Convoy, Coyote, Fourkites, Flock Freight gibi lojistik startupları öne çıkarken, Çin’den Full Truck Alliance (FTA), Hindistan’da Rivigo, Blackbuck, Delhivery, Avrupa’da Sennder, Ontruck, Shippeo, Saloodo, Instrafeight ve Türkiye’den Tırport öne çıkıyor. Ülkemizden Tırport’un yanında, yeni nesil depoculuk ve e-ticaret lojistiğinde farkı yaratan OpLog raporda yer alıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 100 milyar dolarlık lojistik sektörü Tırport ile dijitalleşecek

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyanın uçtan uca lojistik ve üretim üssü olabileceğini ifade eden Burcu Kale, konuşmasına şöyle devam etti: