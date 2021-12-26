Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Giresun’da bodrum kat daire...
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

 Pamukkale’de 2021 iyi bitti

 Pamukkale için 2021 kötü başladı, iyi bitti

26 Aralık 2021 Pazar 11:50
7 Okunma
 Pamukkale’de 2021 iyi bitti

DENİZLİ (DHA) 

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti ile ünlü Pamukkale'de, koronavirüs nedeniyle 2021 yılı kötü başladı ancak iyi sonuçlandı. Yılın ilk 6 ayında sadece 150 bin ziyaretçi alan Pamukkale, temmuz ayından yıl sonuna kadar 1 milyon 50 bin turiste daha ev sahipliği yaptı.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü, içinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuz ve Hierapolis Antik Kenti ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yılın başlarında istediği ziyaretçi sayısına ulaşamadı. Uzak Doğu pazarının kapanması, uluslararası uçuşların iptali ve diğer sınırlamalar nedeniyle yılın 6 ayında yerli ve yabancı toplam 150 bin turist, Pamukkale'ye giriş yaptı. Koronavirüs aşılarının yaygınlaşması ve tedbirlerin kısmen gevşetilmesi sonrası Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı da artmaya başladı. Temmuz ayında 258 bin, ağustos ayında da 277 bin kişi, Pamukkale'yi ziyaret etti. Yılın son 6 ayında 1 milyon 50 bin ziyaretçi travertenler üzerinde dolaştı. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle 619 bin turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 1 milyon 200 bin kişi misafir etti.

'GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ'

2019'da 2 milyon 600 bin turistin geldiği Pamukkale'de, bu yıl sonunda beklentilerinin aşıldığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen "Pamukkale, bu yılı yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile kapatacak. Bu yıl haziran ayından sonra açılma yaşadık. Yaklaşık 6 ayda, yarım sezonluk bir dönemde 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırlamak bölgemizde turizmcileri sevindirdi. Geleceğe umutla bakıyoruz. Aşının bulunması, ülkelerin hava sahalarını açması ile birlikte önümüzdeki yıl bu ziyaretçi sayısının katlanarak artmasını beklemekteyiz. Bundan sonraki dönemde Pamukkale yamaç paraşütü, balon turizmi, kültürel, doğal ve sağlık turizmi ile birlikte anılıyor. Bölgemiz Topkapı Sarayı'ndan sonra zaten en fazla ziyaretçi alan yer hüviyetinde. Bu hüviyetini devam ettirecek. Bizim amacımız; önümüzdeki yıllarda ülkemizde en fazla ziyaretçi alan yer olmak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PamukkaleTurizmUNESCO1 Milyon Turist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 1 milyon Japon balığı üretildi
Antalya'da 1 milyon Japon balığı üretildi
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı
Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı
"Fırsatçılar için zaman kaybedilmeden önlem alınmalı"
"Fırsatçılar için zaman kaybedilmeden önlem alınmalı"
"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira"
"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira"
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı
Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum
Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum
Ferrero Fındık’tan aralık ayı tarımsal uygulama önerileri
Ferrero Fındık’tan aralık ayı tarımsal uygulama önerileri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma