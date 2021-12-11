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Palandöken: Araç sigorta fiyatları sabitlenmeli

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zorunlu araç sigortası fiyatları haftadan haftaya bile değişerek her şirkette farklı fiyattan sunuluyor. Kura göre de her hafta değişen bu araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı" dedi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 11:11
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Palandöken: Araç sigorta fiyatları sabitlenmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigorta fiyatlarının ticari hayatta esnafı zorladığını belirtti. Palandöken, "Zorunlu araç sigortası fiyatları haftadan haftaya bile değişerek her şirkette farklı fiyattan sunuluyor. Kura göre de her hafta değişen bu araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek" dedi.

'İNDİRİM YAPILMALI'

TESK Başkanı Palandöken, araç sahiplerinin yeni yılda zam yapılmamasıyla birlikte indirime ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisi zorunlu olan araç sigortası. Öncelikle bu sigorta tüm sigorta şirketlerinde farklı fiyattan vatandaşa sunuluyor. Zorunlu olan bir sigorta her yerde sabit fiyat olmalı. Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılmalı. Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da artırmak için çok ciddi bir adım olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 

'5 MİLYON ARAÇ SİGORTASIZ'

Bendevi Palandöken, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 25 milyon aracın 5 milyonunun trafikte sigortasız gezdiğine dikkat çekerek, "Sigortasızlık oranı en yüksek olan araç cinsinde başı yüzde 66 oran ile pandemi döneminde sayısı da hızla artan motosikletler çekerken, onu yüzde 41 oran ile traktörler takip ediyor. 13 milyon otomobilin yüzde 6’sı, 486 bin minibüsün yüzde 21’i, 209 bin otobüsün yüzde 30’u, 882 bin kamyonun yüzde 23’ü zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış durumda. Trafikte sigortalılık oranının artması için fiyatlarda indirime ve sabit uygulamaya geçilmesine ihtiyaç var. Bununla birlikte trafiğe hiç çıkmayan, garajda yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar, bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESKBendevi PalandökenAraçSigorta
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