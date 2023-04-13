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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubatta bir önceki aya göre 1,4 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:35
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, şubat ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 1,4 milyar dolar azalarak 158 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,7 milyar dolar düşüşle 149,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 271 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları şubatta 2022 sonuna göre 719 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 586 milyon dolar düşüşle 13,3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 469 milyon dolar gerileyerek 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 189 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 9,4 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, şubatta 2022 sonuna göre 188 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolara inerken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 76 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolara yükseldi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 40,7 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, şubatta 2022 sonuna kıyasla 336 milyon dolar azalarak 103,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 118 milyon dolar artışla 8 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ü dolar, yüzde 34,7'si avro, yüzde 1,9'u Türk lirası ve yüzde 2,1'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,6'sı dolar, yüzde 37,8'inin avro, yüzde 23,3'ünün Türk lirası ve yüzde 5,3'ü diğer döviz cinsleri ile oldu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,5'ini finansal kuruluşlar, yüzde 65,5'ini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 26,1'ini finansal olmayan kuruluşların borçları oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzelsektörKrediborcu
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