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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocakta bir önceki aya göre 158 milyon dolar azalarak 159,7 milyar dolar oldu.

16 Mart 2023 Perşembe 10:58
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ocak ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 158 milyon dolar azalarak 159,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 284 milyon dolar düşüşle 151,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 126 milyon dolar artarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta 2022 sonuna göre 610 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 672 milyon dolar düşüşle 13,3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 51 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 467 milyon dolar azalışla 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 14 milyon dolar yükselişle 9,4 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, ocakta 2022 sonuna göre 172 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 28 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 40,5 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar ocakta 2022 sonuna kıyasla 555 milyon dolar artarak 104,5 milyar dolar gerçekleşti. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 3 milyon dolar artışla 7,9 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 35,1'i avro, yüzde 1,8'i Türk lirası ve yüzde 2,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,8'inin dolar, yüzde 36,4'ünün avro, yüzde 21,9'unun Türk lirası ve yüzde 4,9'u diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 65,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 24,7'sini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Özel SektörYurt Dışı Kredi Borcu
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