Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107126
ALTIN
269.802
DOLAR
5.7645
STERLİN
7.4390
EURO
6.3435
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Türk Milli Takımı, 3 basamak...
'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek
'Piyanonun altın kızı' New York'ta...
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özbekistan’dan yatırım çağrısı

Gebze Ticaret Odası’nın meclis toplantısına katılan Özbekistan'ın Fergana ili Vali Yardımcısı Muxsinquja Abduraxmonov, iş insanlarını ülkelerine yatırıma davet etti.

Özbekistan’dan yatırım çağrısı

Gebze Ticaret Odası’nın meclis toplantısına katılan Özbekistan'ın Fergana ili Vali Yardımcısı Muxsinquja Abduraxmonov, iş insanlarını ülkelerine yatırıma davet etti.

28 Kasım 2019 Perşembe 14:52
6 Okunma
Özbekistan’dan yatırım çağrısı

KOCAELİ - Fergana Vali Yardımcısı Muxsinquja Abduraxmonov, devlet yöneticileri ve iş insanlarından oluşan heyet Gebze Ticaret Odası’nın bugün gerçekleşen meclis toplantısına katıldı. Tanıtım filmlerinin sunumunun ardından Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler yaptığı konuşmada, “Bizim derdimiz burada iş insanlarının önünü açmaktır. Özbekistan ile aramızda her zaman bereketli köprüler var. İnşallah yakında yatırımlara dönüşecektir. Özbekistan’ın genç bir nüfusu ve yeraltı zenginlikleri var. Ülkemiz Özbekistan'ın en önemli ticaret ortaklarındandır. Gebze kendi sınırlarının dışına taşmıştır. Bize yakın ülkelere organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. En yakın zamanda kuracağımız organize sanayi bölgesi de Özbekistan'da olacak. Özbekistan’da ‘Boş çuval dik durmaz’ diye bir atasözü var. Biz de diyoruz ki çuval dik dursun diye siz dostlarımızla birlikte bu çuvalı dolduralım" dedi.

Muxsinquja Abduraxmonov ise, Fergana hakkında bilgiler vererek, "Fergana'dan sonsuz hürmetlerimizi sunar, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi geliştireceğimizi umuyorum. Son iki yılda Özbekistan kapılarını ekonomik olarak dış dünyaya açtı. Reformlarını gerçekleştiriyor. 118 yabancı yatırımcının işyerleri açıldı. 32 adet Türk şirketi faaliyetini yürütüyor. Bugün burada girişimcilerimiz var. Sizin de girişimcilerinizin burada olduğunu biliyorum. Onların önünü açan, ekonomik gelişmeleri sağlayacak ilişkileri kurmalıyız. Bu yüzden hepinizi Fergana'ya davet ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gebze Ticaret OdasÖzbekistan’dan Yatırım çağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28.Kalite Kongresi’nde Gaziantep’e ödül
28.Kalite Kongresi’nde Gaziantep’e ödül
Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı
Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı
Kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci
Kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci
Milli Piyango İdaresi büyük ikramiyeyi açıkladı
Milli Piyango İdaresi büyük ikramiyeyi açıkladı
Güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz
Güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz
VakıfBank’a uluslararası piyasalardan 730 milyon dolar kaynak
VakıfBank’a uluslararası piyasalardan 730 milyon dolar kaynak
Güney Afrika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor
Güney Afrika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor
Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açtı
Maduro, Türk ihracatçılarına kapıları sonuna kadar açtı
Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Efsane Cuma İndirimleri' uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Efsane Cuma İndirimleri' uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans