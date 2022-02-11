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Özbekistan EMITT’te stant açtı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Özbekistan da stant açtı. Özbekistan’ın tarihi, doğası ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı stant yoğun ilgi gördü. Organizasyonun çok güzel olduğunu söyleyen Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, İstanbul’dan Tashkent, Samerkand, Fergana ve Urgench’a direk uçuşların olduğunu belirterek herkesi Özbekistan’a davet etti.

11 Şubat 2022 Cuma 10:15
Özbekistan EMITT’te stant açtı

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başladı. 12 Şubat'a kadar devam edecek olan fuara Türkiye'deki il ve ilçelerin yanı sıra birçok ülkeden de temsilci katıldı. Temsilciler tarafından kurulan stantlarda turizm merkezleri tanıtılıyor.

 Özbekistan’daki yetkililer de stant açarak güzelliklerini tanıtıyor. Stanta büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, ülkenin tarihi ve coğrafi özelliklerini, doğasını, yemeklerini, kültürünü hazırlanan kısa filmle izleme fırsatı elde etti.

"ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON"

Fuardaki stantta ziyaretçilerle bir araya gelerek ülkesine yönelik bilgi veren Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, “Gerçekten çok güzel bir organizasyon, Türkiye Özbekistan diplomatik ilişkileri stratejik seviyeye ulaştığı için turizm alanında cumhurbaşkanlarımızın desteğini görüyoruz. Bu program da bunu tasdik ediyor. Fuara katılmak için Özbekistan’dan kalabalık bir ekip geldi. Standımıza çok gelip giden oldu. 15’ten fazla farklı turizm şirketleriyle görüşmeler yaptık, iyi neticeler aldık” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAN ÖZBEKİSTAN’IN 4 BÖLGESİNE UÇUŞ İMKANI

Türklerin Özbekistan’a vizesiz gidebildiğini hatırlatan Agzamhodcaev, “Türk misafirlerimiz için Özbekistan çok enteresan bir yer. Bizim bölgeye Türkler tarafından ‘ata yurt’ deniliyor. Şu anda İstanbul’dan Özbekistan’ın 4 bölgesine uçuşlar var. Tashkent, Samerkand, Fergana ve Urgench’a direk uçuşlarımız bulunuyor. Bu da turistler için iyi bir kolaylıktır. Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev ile Özbekistan’da turizm alanında önemli gelişmeler oldu. Şubat 2018’de Türk vatandaşlar için vize kalktı. Şu anda Türk vatandaşlar serbestçe gidip 30 gün orada kalabiliyor” diye konuştu.

“HERKESİ ÖZBEKİSTAN’A BEKLİYORUZ”

4 mevsim turist kabul ettiklerini ılık bir iklime sahip olduklarını aktaran Agzamhodcaev, “Eskiden Özbekistan dini ulemaların ana yurduymuş o nedenle bize genelde ziyaret turizmi yapılıyor. Yaz geliyor, Özbekistan çok sıcak bir bölgedir, 4 mevsim de turist kabul edebilir, ılıktır. Herkesi Özbekistan’a bekliyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜYAPEMİTTFuarÖzbekistan
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