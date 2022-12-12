Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.194,56
ALTIN
1.072,39
DOLAR
18,65
STERLİN
22,92
EURO
19,71
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
TOKİ'den satılık 244 iş...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özbek Amerika yolcusu !

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:03
Özbek Amerika yolcusu !

HABER: MEHMET ALİ BABAR



Türkiye'nin başarılı iş adamlarından Mehmet Özbek yakında Amerikaya uçacak. İstanbul küçükçekmece de sürücü kursu işleten iş adamı, sahibi olduğu tecrübeye ek olarak sürekli gelişen, teknolojileri takip eden, Özel Ağaoğlu Motorlu Taşıt Sürücü Kursu her geçen gün hizmet kalitesini ve başarılı kursiyer sayısını artırarak bir ilke imza atıyor. Deneyimli ve tecrübeli eğitmenleriyle sık sık takdir mesajları aldıklarını dile getiren başarılı iş insanı Özbek; "Teklif aldığını ve çok yakın zamanda ise  Amerikaya uçacağını dile getirdi. Türk iş insanı olarak bayrağımızı dalgalandırmak benim en büyük vazifem. Sürücü eğitimindeki başarımız bizi buralara taşıdı. Eğitimle ilgili çok talepler var ama nasip kısmet bakalım " diye yorumda bulundu.Yardım severliği ile isminden çokça söz ettiren iş insanı Siyasete de gireceğinin sinyallerini verdi.

Anahtar Kelimeler:
Özbek Amerika Yolcusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk yatırımcıların güvende hissetmesine önem veriyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk yatırımcıların güvende hissetmesine önem veriyoruz
THY, Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuşlara başlıyor
THY, Polonya'nın Katoviçe şehrine uçuşlara başlıyor
Ticaret Bakanı Muş: Firmalarımızın küresel pazarlarda boy göstermelerini sağlıyoruz
Ticaret Bakanı Muş: Firmalarımızın küresel pazarlarda boy göstermelerini sağlıyoruz
DÜNYADA İLK BİTCOİN’LE GAYRIMENKUL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ!
DÜNYADA İLK BİTCOİN’LE GAYRIMENKUL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ!
TÜİK: İşsizlik oranı ekimde arttı
TÜİK: İşsizlik oranı ekimde arttı
Osmanlı donanmasına gemi yapılan tersane yerine modern atölye
Osmanlı donanmasına gemi yapılan tersane yerine modern atölye
Ekonomi ve enerjiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te
Ekonomi ve enerjiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te
Trendyol satıcılarının % 97'si esnaf ve KOBİ
Trendyol satıcılarının % 97'si esnaf ve KOBİ
İstanbul Altın Değer Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Altın Değer Ödülleri sahiplerini buldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول