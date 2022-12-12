Özbek Amerika yolcusu !

HABER: MEHMET ALİ BABAR



Türkiye'nin başarılı iş adamlarından Mehmet Özbek yakında Amerikaya uçacak. İstanbul küçükçekmece de sürücü kursu işleten iş adamı, sahibi olduğu tecrübeye ek olarak sürekli gelişen, teknolojileri takip eden, Özel Ağaoğlu Motorlu Taşıt Sürücü Kursu her geçen gün hizmet kalitesini ve başarılı kursiyer sayısını artırarak bir ilke imza atıyor. Deneyimli ve tecrübeli eğitmenleriyle sık sık takdir mesajları aldıklarını dile getiren başarılı iş insanı Özbek; "Teklif aldığını ve çok yakın zamanda ise Amerikaya uçacağını dile getirdi. Türk iş insanı olarak bayrağımızı dalgalandırmak benim en büyük vazifem. Sürücü eğitimindeki başarımız bizi buralara taşıdı. Eğitimle ilgili çok talepler var ama nasip kısmet bakalım " diye yorumda bulundu.Yardım severliği ile isminden çokça söz ettiren iş insanı Siyasete de gireceğinin sinyallerini verdi.