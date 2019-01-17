ÖTV indirimi ikinci el oto satışlarını yavaşlattı

BURSA - ÖTV indiriminin yeni yıldan itibaren 3 ay daha uzatılmasının sektörü iyice daralttığını belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "100 bin liraya aldığımız aracı 85 bin liraya satmak zorunda kalıyoruz. Zararımızı kim, nasıl, neden ve niçin karşılasın? Bu durumun altından nasıl kalkarız" dedi.

Sıfır otomobillerin satışları, uygulanan ÖTV indirimiyle artarken, ikinci el satışları ise durma noktasına geldi. ÖTV indiriminin son bulması beklenirken, 3 ay daha uzatılması ise galericileri ve ikinci el oto satışı yapan küçük esnafı zor durumda bıraktı. Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ÖTV indiriminden sonra ikinci el satışlarında büyük ölçüde azalma olduğunu dile getirdi. ÖTV indirimlerinin devam etmesi halinde esnafın daha zor günler yaşayacağını belirten Hakan Yanık, "Dükkan kapatmalarının sinyalleri ciddi şekilde yansımaya başladı. Sektör ciddi anlamda daraldı. Nakit para akışı ve müşteri akışı kesildi. Bursa Oto Galericileri Sitesi'nin kapasitesi yaklaşık 6 bin araç ve araç park edecek yerimiz şu an yok. Yılın ilk 3 ayında cepten yiyeceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

İkinci el sektördeki durgunluğa çözüm üretme gibi bir şanslarının olmadığını belirten Yanık, "İkinci el sektöründe sadece KDV ve geçici vergilerimiz var. Biz bunları ödüyoruz. Sermayeden indirim yapma gibi bir şansımız yok. Galericiler araba satamadıkları için araba alamıyoruz. Sattığımız arabaların para ödemeleri geriye dönmüyor. İnsanlar bizim sattığımız araçlara bakmıyor, sıfır araçlara yöneliyorlar. Alacak bir tedbirimiz yok. Biz, aldığımız araçları öz sermayemizle alıyoruz. 70 bin liraya aldığımız bir aracı 60 bin liraya indirme gibi bir şansımız yok, çünkü arada ciddi bir zarar söz konusu. Sıfır araçlarda böyle bir dert yok. Devlet kendi vergisinden zarar ederek bayilerin ve sıfır satışların ayakta durmasını sağladı. İkinci el sektörüne nasıl bir katkı sunması gerekir diye sorarsak, ÖTV'nin eski haline dönmesi gerekli. Bizdeki KDV'lerin sıfırlanması, geçici vergilerde ikinci el sektörünü ayakta tutabilmek için ciddi anlamda oranların düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GELDİK'

Ellerinde bulunan araçları satamadıkları için sektörün iyice daralma noktasına geldiğini söyleyen Yanık, şöyle konuştu:

"Esnafımız arabasını satamıyor, dolayısıyla araba da alamıyor. Ayakta durabilmek için sattığımız araçlarda artık vadeye dönmeye çalışıyoruz. Ama vadeye döndüğümüz zaman da bu kez ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. Sektör böyle bir karmaşaya doğru gidiyor. Bizlerin vadeli olarak almış olduğu araçlar var veya söz vermiş olduğu ödemeler var. Araba satamayınca biz de ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. İçinden çıkılamaz bir hale geldik. Banka kredileri insanların boynunu büktüğü gibi, bizim de boynumuzu bükmüş durumda. Kredi alacak ve krediyi ödeyecek dermanımız kalmadı. Bankalar da bunu çok iyi bildikleri için kredileri kapattırmaya başladı. Sektörü iyice daraltmaya çalışmaktalar."

Türkiye genelindeki 50 bin kadar galericinin aynı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Yanık, "Biz ikinci el piyasasında araçları alırken, sıfır fiyatları baz alarak araç satın alıyoruz. 100 bin liraya bir araç aldığımızı düşünün. Bunun sıfır fiyatı 115-120 bin lira arasıdır. Bizim 100 bin liraya aldığımız araç ÖTV indiriminden sonra yüzde 15 düştüğünü düşünürsek, sıfır aracın fiyatı 100 bin liraya tekabül ediyor. Ben de ikinci elini 100 bin liraya aldım. Bu durumda müşteri sıfır araç mı alır, yoksa ikinci el araç mı? Dolayısıyla bizim aracın fiyatını 100 bin liranın altına çekmemiz lazım. Buda 85 bin lira civarı demektir. Bu zararı kim, nasıl, neden ve niçin karşılasın? Veya biz bunu nasıl kaldıracağız. Piyasada binlerce araba var. Türkiye genelini düşündüğümüz zaman yaklaşık 50 bin galerici var. Bu durumun altından biz nasıl kalkarız. Başımıza gelen olay bu" dedi.