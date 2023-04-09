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Otomotiv sektörü, mart ayı ihracatında aylık bazda tarihi rekor kırdı

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin, mart ayında gerçekleştirdiği 3,3 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda tarihi rekor kırdığı bildirildi.

09 Nisan 2023 Pazar 11:59
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Otomotiv sektörü, mart ayı ihracatında aylık bazda tarihi rekor kırdı
Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artışla 3,3 milyar dolar oldu. Türkiye'nin dış satımında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında ise otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 15,8 artarak 8 milyar 619 milyon dolara ulaştı.

En büyük ürün grubu "tedarik endüstrisi"nde yüzde 15 artış

Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ihracatı geçen ay yüzde 15 artarak 1 milyar 333 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" mart ayı ihracatı yüzde 47 artarak 1 milyar 7 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 9 azalarak 483 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı yüzde 78 artarak 252 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs ihracatı" yüzde 47 artarak 179 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'a artış oldu

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya mart ayında 475 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 97 artışla 434 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 15 artışla 309 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

Sektörde, İtalya'ya yüzde 22, İspanya'ya yüzde 46, Polonya'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 16, Romanya'ya yüzde 40 ve Rusya'ya yüzde 350 ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında yüzde 70 payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine martta, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 20 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğuna ise yüzde 212 ihracat artışı oldu.

"Tarihi rekor, hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşmada önemli bir motivasyon oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mart ayında "binek otomobiller" ve "çekiciler" ihracatında yüksek oranlı artışlar olduğunu bildirdi.

Ülkeler bazında ise Fransa, İspanya ve Polonya'ya çift haneli ve yüksek oranlı artış kaydettiklerini vurgulayan Çelik, "Martta elde ettiğimiz aylık bazdaki tarihi rekor, Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli bir motivasyon oldu. Küresel çapta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sunmaya odaklıyız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomotivsektörüOtomotivEndüstrisiİhracatçılarıBirliğiOİBBaranÇelik
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