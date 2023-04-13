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Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 624 milyon 874 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:53
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Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti
Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2023'ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart aylarında 3 milyar 229 milyon 233 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2023'ün aynı döneminde yüzde 12,25 artışla 3 milyar 624 milyon 874 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk 3 ayında 8 milyar 618 milyon 998 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yüzde 42,1'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk 3'teki Almanya, İtalya ve Fransa'ya ihracatta artış kaydedildi

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 3 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttı. 2022'nin ocak-mart döneminde bu ülkeye 770 milyon 38 bin dolar olan yan sanayi dış satımı bu sene aynı dönemde 890 milyon 443 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 3 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

Listenin ikinci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 10,33 olarak kayıtlara geçti. 2022'nin ilk çeyreğinde 216 milyon 5 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilen İtalya'ya bu sene aynı dönemde 238 milyon 330 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 26,46 artarak 180 milyon 658 bin dolardan, 228 milyon 460 bin dolara çıktı.

Rusya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 68,9 arttı

Ocak-mart döneminde, 4'üncü sırada bulunan Rusya'ya yan sanayi dış satımında yüzde 68,9 artış yaşandı. Rusya'ya bu dönemdeki yan sanayi ihracatı 130 milyon 756 bin dolardan 220 milyon 854 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 5'nci sırada yer alan ABD'ye yan sanayi dış satımı yüzde 5,6 azalışla 215 milyon 392 bin dolardan, 203 milyon 316 bin dolara geriledi.

Ocak-Mart 2023'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 170 milyon 676 bin dolarla 6'ncı, İspanya 169 milyon 524 bin dolarla 7'nci, Polonya 150 milyon 828 bin dolarla 8'inci, Romanya 118 milyon 521 bin dolarla 9'uncu, Belçika ise 87 milyon 163 bin dolarla en çok yan sanayi ihracatı yapılan 10'uncu ülke oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Otomotivsektörü
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