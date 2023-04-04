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Otomotiv satışlarında tüm zamanların mart rekoru kırıldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 büyüyerek 103 bin 929 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

04 Nisan 2023 Salı 14:32
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Otomotiv satışlarında tüm zamanların mart rekoru kırıldı
İstanbul

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mart ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 artarak 175 bin 421, hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9 artışla 60 bin 550 adet oldu.

Bu yılın mart ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,9 büyürken, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,4 büyüme gösterdi.

Segment ve gövde tiplerine göre satışlar

Ocak-Mart 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 93 bin 990 adetle yüzde 53,6 pay, B segmenti otomobiller ise 60 bin 870 adetle yüzde 34,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 46,6 pay, 81 bin 788 adetle SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 29,9 pay ve 52 bin 430 adet satışla sedan, yüzde 21,3 pay ve 37 bin 282 satışla da hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan 128 bin 403 adetle yüzde 73,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 47 bin 18 adetle yüzde 26,8 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 83 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 6,7 payla ikinci ve minibüs gövde tipi yüzde 6,1 payla üçüncü sırada yer aldı.

AA

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OtomotivsatışlarıMartayıverileri
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