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Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü normalleşmenin başladığı haziran ihracatında düşüş yaşasa da iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıkarak Covid-19’un olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi.

05 Temmuz 2020 Pazar 10:13
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Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti

Covid-19 etkisiyle Mayıs'ta yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolara düşen Otomotiv ihracatı Haziran'da yüzde 8.0 azalışla 2 milyar 16 milyon dolara gerilese de, 2 milyar doların üzerinde tutundu. Sektörün Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 29.5 düşüşle 10.8 milyar dolara geriledi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Mevcut pazarlarda güçlenmenin yanında, alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımızın meyveleri haziran ayında da kendini gösterdi. İsrail’e yüzde 137, Mısır’a yüzde 131 ve Brezilya’ya yüzde 399 düzeyinde yüksek artışlar kaydettik. Ülke grubu bazında ise Ortadoğu Ülkeleri ile Sırbistan, Norveç, İsviçre, Kuzey Makedonya gibi AB dışı ülkelerin yer aldığı diğer Avrupa Ülkeleri ülke gruplarına yüzde 62’ye varan oranlarda artış yaşadık" diye konuştu.

Haziran'da ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 785 milyon dolara gerilerken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3.0 artarak 722 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35.5 azalarak 262 milyon dolara geriledi. Bu dönemde otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 43 artarak 164.5 milyon dolara çıktı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise binek otomobiller ihracatı yüzde 25 azalarak 4 milyar 296 milyon dolara gerilerken, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 40 oldu.

Haziranda endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat yüzde 8.0 gerileyerek 292 milyon dolara inerken, Fransa’ya yüzde 28 düşüşle 253 milyon dolara, İtalya’ya ise yüzde 37 düşüşle 134 milyon dolara geriledi. Birleşik Krallık’a yüzde 25, Polonya’ya yüzde 19, Hollanda’ya yüzde 75 düşüş yaşandı.

Haziranda Slovenya’ya ise yüzde 45, Belçika’ya yüzde 35, ABD’ye yüzde 14, İsrail’e yüzde 137 ve Romanya’ya da yüzde 10 ihracat artışı yaşandı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ilk üç büyük pazardan Almanya’ya yüzde 29 düşüşle 1 milyar 557 milyon dolar ihracat olurken, Fransa’ya yüzde 33, İtalya’ya yüzde 42 düşüş kaydedildi. Mısır’a ihracat ise yüzde 45 arttı.

Haziran'da ülke grubu bazında yüzde 72.3’lük payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne ihracat da yüzde 17 düşüşle 1 milyar 457 milyon dolara indi.

Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 62, diğer Avrupa Ülkelerine de yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise AB ülkelerine ihracat 8 milyar 69 milyon dolar olurken, Afrika Ülkelerine yüzde 21, Ortadoğu Ülkelerine de 23 düşüş görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖİBOtomobilIhracat
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