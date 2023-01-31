Otel doluluk oranları 2022'de yüzde 28 arttı

İSTANBUL - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2022 yılında Türkiye genelinde otel doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla ortalama yüzde 66,7'ye ulaştığını, İstanbul'un doluluklarda, Antalya'nın ise oda fiyatlarında genel ortalamayı yükselttiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, konaklama sektöründe 2022 yılının bilançosu belli oldu. Türkiye genelinde doluluk oranları Aralık 2022'de gerilerken, yıl genelinde ise dikkati çeken bir artışa ulaştı.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Aralık 2022 Ülke Performans Raporu"na göre, Aralık 2022'de Türkiye genelinde doluluklar yüzde 4,6 düşerek yüzde 57,9 olurken, 2022 yılının tamamında doluluklar bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla yüzde 66,7 olarak gerçekleşti.

2022 yılında Türkiye genelinde günlük satılan oda bedeli ortalaması (ADR-Average Daily Rate) bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 117,6 avro, oteller açısından en önemli gelir kriteri olarak kabul edilen oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 84 artışla 78,4 avro oldu.

İstanbul 2019'u geçti

İstanbul'da da Aralık 2022'de aylık bazda doluluklar Aralık 2021'e göre yüzde 3,5 düşüşle yüzde 65,9 oldu. Buna karşılık Ocak-Aralık 2022 döneminde doluluk oranları bir önceki yıla göre yüzde 36,5 artışla yüzde 74,7'ye yükseldi.

Salgın öncesi yıl olan 2019 yılında bu oran yüzde 73,7 olmuştu. Yani İstanbul'da salgın öncesi doluluk oranı geçilmiş oldu. İstanbul'da günlük satılan oda bedeli ortalaması 2021 yılına göre yüzde 49 artışla 136,8 avro oldu. 2021'de bu tutar 91,8 avro olmuştu. Oteller açısından en önemli gelir kriteri olarak kabul edilen oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 102,2 avroya ulaştı. 2021 yılında bu tutar 50,2 avro olarak gerçekleşmişti.

Antalya, Anadolu ve Avrupa

Antalya'da Ocak-Aralık 2022 döneminde doluluklar yüzde 22 artışla yüzde 62,3'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 20 artışla 144,1 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 46 artışla 89,7 avroya yükseldi.

Aynı dönemde İstanbul ve Antalya dışındaki Anadolu otelleri ortalaması ise doluluklarda yüzde 53,8, günlük satılan oda bedelinde 47,3 avro, oda başı elde edilen gelirlerde 25,4 avro olarak gerçekleşti.

2022 yılında Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 64,6, oda bedeli 132,3 avro, oda başı gelirler ise 85,4 avro olarak tespit edildi.