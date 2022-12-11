Osmanlı donanmasına gemi yapılan tersane yerine modern atölye

Bartın (DHA)

Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üreten Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü ve Kapısuyu köyünde babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor.

Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat Sınırlı Sorumlu Yapı Kooperatifi Başkanvekili Erkan Gücük, 8 çelik binadan 4’ünün yapıldığını belirterek, “Sera görünümlü barakalarda ahşap tekne yapmaya çalışıyorduk. Bu tesisler nedeniyle lüks yat yaptırmak isteyen müşterilerimize karşı mahcup oluyorduk. Ama şimdi daha teknolojik ve daha modern şartlarda olduğumuzu da göstermiş olacağız” dedi.

Naylon barakalarda ve derme çatma binaların altında devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor.