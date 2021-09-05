Osmangazi’de iki adet bina satılacak

Osmangazi Küçükbalıklı'da 300 m2 hisseli arsanın üzerindeki iki katlı iki adet bina icradan satılacak.

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Köyü’nde 9.735 metre kare bahçe vasıflı taşınmazın 74/2400 hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği belirtildi.

Satılacak 475 m2 binanın kıymetinin 118.750 TL., 935 m2. binanın kıymeti 233.750 TL. 9.735 m2 bahçe vasıflı parselin kıymeti ise, 600.375 TL.’dir.

Kıymetler genel toplamı 952.875 TL.’dir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 13 Ekim 2021 günü saat 11.30-11.35 arasında Bursa Merkez Adliyesi Konferans Salonu (Zemin Kat D Blok) Merkez Bursa adresinde yapılacaktır.