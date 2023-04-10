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OSBÜK'e göre yeni düzenleme OSB'lerde yer seçimini hızlandıracak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerin OSB’lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerini hızlandıracağını belirtti.

10 Nisan 2023 Pazartesi 16:56
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OSBÜK'e göre yeni düzenleme OSB'lerde yer seçimini hızlandıracak
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'OSB Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin yazılı açıklama yapan OSBÜK Başkanı Kütükcü, yeni düzenlemenin Türkiye’nin sanayi üretimine lokomotiflik yapan organize sanayi bölgelerinin yatırım ve üretim avantajlarını artıracağını ifade etti.

OSB’lerin yıllar süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin artık hızlanacağını vurgulayan Kütükcü, "Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek." değerlendirmesini yaptı.

Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebileceğini dile getiren Kütükcü, şunları kaydetti:

"Ayrıca OSB’lerimize ilk defa ön tahsis uygulaması getirildi. Ön tahsis uygulamasıyla artık OSB’lerimiz yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri devam ederken, yatırımcılara belirlenen bedel üzerinden ön tahsis yapabilecekler. OSB’ler ön tahsis uygulaması ile elde ettikleri gelirle, bu alanda kamulaştırma bedellerini ödeyebilecekleri gibi altyapı çalışmalarını da yapabilecekler. Bu da OSB’lerimizi finansal açıdan rahatlatacak. Tüm bu düzenlemelerle artık OSB’lerimizin yeni yatırımcılara tahsis yapmak için 4-5 yıl gibi uzun süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri hızlanmış, böylece yeni yatırımların da önü açılmış olacak.”

Memiş Kütükcü, düzenlemeyle OSB sanayicilerinin en önemli sorularından biri olan, bir parselde birden fazla işletmenin faaliyet gösterememesi sorununun da çözüldüğüne dikkati çekerek, artık OSB’lerdeki katılımcı sanayicilerin, tesislerini üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralayabileceklerinin altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrganizeSanayiBölgeleriÜstKuruluşuOSBÜKMemişKütükçüOSBKanunuKamulaştırmadüzeni
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